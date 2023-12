Se engana quem pensa que a ciência produz conteúdo distante do dia a dia das pessoas, com uma abordagem fria. O perfil do Instagram da Sociedade Brasileira de Química-Regional Minas Gerais compartilhou um compilado de artigos científicos da área da saúde que falam sobre o Natal. Todos eles têm títulos para lá de inusitados.

Todos os papers foram feitos por cientistas internacionais e publicados em revistas científicas revisadas por pares. Vale lembrar que, para ser selecionado e sair nesse tipo de publicação, é preciso cumprir certas regras, como ter um objetivo e abordagem relevantes, rigor metodológico e passar por editores e revisores, que são especialistas naquela área de atuação.



E isso torna os artigos do vídeo ainda mais inusitados. “Os efeitos de um jantar de Natal com os sogros na composição da microbiota intestinal” é um dos estudos selecionados e foi publicado no Human Microbiome Journal, descontinuado em 2022. O artigo é assinado por dez pesquisadores holandeses e suíços das áreas de Medicina Interna e Vascular e de Pediatria. O estudo de 2019 não é conclusivo, mas indica que há algumas diferenças nos microrganismos do intestino de pessoas que visitam os pais ou os sogros no Natal. Na conclusão, os cientistas incitam novos estudos sobre o tema para confirmar uma ligação direta entre a visita aos sogros, o estresse e o intestino.

Outro artigo é intitulado “Fraturas penianas: o preço de um feliz Natal”, publicado pelo BJUI, uma revista internacional focada em urologia, em outubro de 2023. O estudo também chama atenção pelos objetivos descritos: “Explorar como o Natal pode ser um fator de risco para fraturas penianas devido ao espírito natalino relacionado com a intimidade e a euforia destes dias alegres”. A pesquisa mostra que há sazonalidade nesse tipo de fratura, sendo que a passagem do Papai Noel causa mais dano que o réveillon, por exemplo. O verão também é um período que chama atenção.

“Um guia para o manuseio da fibrilação atrial no Papai Noel” foi publicado no The Medical Journal of Australia em 2021. O artigo aponta que, dada a idade avançada e os fatores de risco, o Bom Velhinho corre alto risco de desenvolver fibrilação atrial. Os pesquisadores ainda propõe um protocolo a ser seguido no atendimento de um dos personagens natalinos.

Papai Noel também é tema de artigo publicado no Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, em 2019. “Doenças de pele relacionadas ao trabalho do Papai Noel” não está disponível gratuitamente na internet.

“Tenha um natal 'alegrinho': anúncios de álcool e conteúdos de álcool em anúncios antes do Natal” foi publicado em 2023, no Public Health Practice Journal. De forma resumida, o estudo afirma que a data comemorativa é marcada por um aumento no consumo de bebidas, com um aumento nas propagandas desse tipo de produto tendem a aumentar. Analisando os anúncios exibidos no Natal de 2022 no Reino Unido, os pesquisadores descobriram que o álcool aparecia em outros anúncios, como em supermercados, por exemplo. “A quantidade de álcool mostrada provavelmente incentivará o consumo de álcool e tornará o Natal uma época difícil para pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool ou que estão em recuperação”, cita o estudo.