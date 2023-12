O Google criou uma plataforma para monitorar a ‘entrega de presentes’ feita pelo Papai Noel em todo o mundo.



Neste domingo (24/12), véspera de Natal, internautas podem ‘seguir o bom velhinho’ e saber por onde ela está passando.



Clique aqui e saiba onde está o Papai Noel



O Papai Noel é um personagem lendário que se acredita trazer presentes para as crianças na véspera de Natal. A sua origem está relacionada com São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 280 d.C. que ajudava os pobres.



A casa do Papai Noel fica na Finlândia, numa região chamada Lapônia. A Vila do Papai Noel fica na cidade de Rovaniemi, perto do círculo polar.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) também desenvolve um programa de entretenimento anual para a época do Natal, que consiste em acompanhar o trajeto do Papai Noel.

O NORAD diz que consegue rastrear o Papai Noel desde o momento em que deixa o Polo Norte e durante todo o seu caminho para entregar presentes.

A Radarbox é uma das plataformas que oferecem o serviço de acompanhar o voo do Papai Noel. A página mostra a imagem do Papai Noel em movimento e fornece detalhes do voo, como o nome da “companhia aérea” (Polar ExpressJet), a latitude, a longitude, a altitude e a velocidade.