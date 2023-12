Luiz Inácio Lula da Silva fez pronunciamento na véspera de Natal e balanço do seu primeiro ano de governo

Em pronunciamento em rede nacional na noite deste domingo (24/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou um "feliz Natal e um 2024 do tamanho dos nossos sonhos" e fez um pedido: "Que no ano que vem, sigamos unidos, caminhando juntos rumo à construção de um país cada vez mais desenvolvido, mais fraterno, mais justo para todas as famílias".

O chefe do Executivo relembrou o dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em Brasília (DF), para exemplificar a desunião pela qual o país passou nos últimos anos, como enfatizou em outras ocasiões. E reiterou o anseio de que, independentemente de ideologias, "o Brasil abrace o Brasil".





"Somos um mesmo povo e um só país. Vamos combater as fake news, a desinformação e o discurso de ódio, valorizar a verdade e o diálogo entre as pessoas", afirmou Lula, que enfatizou a "reconstrução" do país e a retomada de programas sociais que haviam sido descontinuados por Bolsonaro.



Ainda sobre os atos golpistas de janeiro, ele ressaltou que a democracia saiu "vitoriosa e fortalecida".

"O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país, desuniu famílias e colocou em risco a democracia. (Os bolsonaristas, em 8 de janeiro) quebraram vidraças, invadiram e depredaram prédios públicos, destruíram obras de arte e objetos históricos. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário, uniu todas as instituições, mobilizou partidos políticos acima das ideologias, provocou a pronta reação da sociedade. Fomos capazes de restaurar vidraças em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares", destacou.