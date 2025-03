Podcast do Carlini recebe elenco do Gongada Drag

O apresentador Ricardo Carlini recebe nesta sexta-feira (20) o elenco do Gongada Drag para uma entrevista no 'Podcast do Carlini'. O bate-papo abordará a trajetória do grupo, que tem movimentado teatros em diversas cidades do Brasil.

Gongada Drag é um espetáculo que combina humor, performances e diversidade, trazendo comediantes da cena LGBTQIAP+ e drags da noite e dos reality shows. Os convidados Karina Karão, Kayete e Bruno Motta irão compartilhar suas experiências e falar sobre o espetáculo.

Sob o comando de Bruno Motta, a apresentação com Karina Karão e Kayete incorpora elementos de auditório e interação com o público, celebrando a comunidade drag.

A expressão "gongar" vem da cultura LGBTQIAP+ e significa brincar com alguém em público de forma divertida. Essa ideia foi adaptada para os palcos, criando um formato que tem conquistado o público.

A entrevista será transmitida ao vivo às 15h (horário de Brasília) no canal do YouTube do Portal Uai.

