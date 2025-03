Anitta revela que fama e plásticas não trouxeram felicidade: ‘Não é mágica’

A cantora Anitta tentou dar em cima de Ana Castela pela segunda uma vez e levou alguns fãs à loucura nas redes sociais. reprodução/instagram

Dessa vez, o a tentativa de flerte aconteceu durante o evento "Ensaios da Anitta", em São Paulo, no domingo (23/02). reprodução/@ensaiosdaanitta

Primeiro, Anitta descontraiu, dizendo que a primeira tentativa foi "pelo hype", em seguida emendou: “Mas, qualquer coisa, estamos aí também. Sempre”.

No fim de janeiro, Anitta já tinha chamado a atenção ao comentar fotos da "Boiadeira" nas redes sociais. “Namora comigo, nunca te pedi nada”, disse ela. montagem/reprodução redes sociais

A brincadeira deixou os fãs das duas animados, sugerindo desde uma futura parceria musical até um flerte real entre as artistas. reprodução/instagram

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde dezembro de 2023, quando terminou pela terceira vez o namoro com o cantor Gustavo Mioto. reprodução @anacastelacantora

Depois de faturar seu primeiro Grammy Latino no fim de 2024, Ana Castela comentou em uma entrevista sobre os próximos passos na carreira e a possiblidade de migrar para o pop. reprodução/instagram

"Olha, eu estou pensando em fazer um álbum mais dançante, puxando para algo um pouquinho mais pop, algo mais diferente assim da Ana Castela. Eu quero mostrar o meu talento na dança também", revelou. reprodução/youtube

Perguntada se poderia fazer algo estilo Taylor Swift, com trocas de roupas e "eras", a cantora respondeu: “Acho isso um máximo. Tanto que a gente já pensou em fazer isso, só aqui no Brasil é mais complicado de fazer isso. Mas a gente pensa." divulgação/tv globo

A dona dos hits “Solteiro Forçado” e “Nosso Quadro” disse que não quer, porém, abandonar totalmente o estilo "boiadeira". Instagram @anacastelacantora

“É algo novo para a gente testar, para a gente ter. Para começar tocar mais nas baladas. Ter músicas mais animadas. Animar os meus shows. Mas também tá vindo muita música triste. Tem que ter um equilíbrio”, afirmou. Divulgação

Ana Castela tornou-se um dos grandes nomes do sertanejo nos últimos anos. É uma das sensações do Spotify e do YouTube no Brasil. Instagram

Em novembro/24, a cantora de 21 anos faturou o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com seu projeto “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)”. reprodução/Instagram/MTV Brasil

Ela nasceu em Amambai, em Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, tem apenas cerca de 11 mil habitantes e fica a 470 km da capital do estado, Campo Grande. Instagram @anacastelacantora

A região Centro-Oeste, principalmente Goiás, é a que mais escuta sertanejo no Brasil. O local é rico em agricultura e pecuária, que sempre estiveram muito presentes na vida de Castela, que começou a cantar aos 15 anos, em um coral de uma igreja. Instagram @anacastelacantora

Apesar da ligação com a região, Castela se mudou para o Paraná, em 2020, assim como outros cantores sertanejos têm feito. Ela, porém, foi lá para estudar, com o objetivo de passar no curso de medicina. Instagram @anacastelacantora

Inicialmente, ela escolheu a cidade de Campo Mourão. No entanto, com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, acabou se afastando dos estudos e se reaproximando da música. Instagram @anacastelacantora

Recentemente, a Boiadeira anunciou a compra de uma fazenda em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, onde ela viveu. A cantora postou mensagem no Instagram, dizendo que o gado já estava lá. Reprodução Instagram

A ligação de Castela com o ambiente rural é familiar. Entre o final de 2020 e o início de 2021, ela passou um tempo em uma fazenda de seu avô, no Paraguai. Foi nesta época que ela foi convidada para gravar, com fins comerciais, a música "Boiadeira". Instagram @anacastelacantora

A música foi lançada em 2021 e logo se tornou um sucesso. O termo "boiadeira" também virou alcunha de Ana Castela. Ainda em 2021, ela resolveu morar em Londrina, também para facilitar os cerca de 30 shows por mês. Instagram @anacastelacantora

Em 2022, Castela começou a participar de programas de televisão. E ela conquistou seu primeiro grande prêmio, o "Prêmio Multishow de Música Brasileira", na categoria "Revelação do Ano". Instagram @anacastelacantora

Em 2024, Castela venceu o Prêmio de Música Brasileira por "Boiadeira Internacional - Ao Vivo". Divulgação

Ana Castela também gosta de fazer parcerias para gravações. Um dos destaques é “Covardia”, com Wesley Safadão. Castela também gravou com Hungria Hip Hop, Simone Mendes, Melody , J Chris e Naiara Azevedo, entre outros. Instagram @anacastelacantora

Com as parcerias, Castela interage com outros gêneros. E ela levou o Sertanejo até mesmo para o carnaval, pois criou o "Bloquinho da Ana Castela" e percorreu cidades pelo país. Divulgação

A mistura de gêneros no trabalho de Ana Castela - inclusive juntando o sertanejo com funk e música eletrônica - é considerada por muitos um trunfo na carreira da Boiadeira. Reprodução Instagram

Ana Castela também não deixou de lado o gosto pela música gospel. Além disso, ela se declara fã de alguns artistas. Entre eles, Marília Mendonça, Anavitória, João Gomes (foto) e Melim. Instagram @anacastelacantora