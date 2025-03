Karla Sofía Gascón diz que é 'menos racista que Gandhi' após postagens polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Karla Sofía Gascón disse que é "menos racista que Ghandi" depois de uma série de postagens antigas dela no X (ex-Twitter), consideradas ofensivas, virem à tona durante a campanha pelo Oscar. As mensagens traziam conteúdo ofensivo a diversas minorias, e a estrela de "Emilia Pérez" foi alvo de críticas, também nas redes sociais, sendo acusada de racismo e xenofobia.

A espanhola, que concorreu à estatueta de melhor atriz na premiação americana, falou sobre o assunto durante um evento em Madri no qual promoveu seu novo livro autobiográfico, "Lo que Queda de Mi", ou "o que resta de mim". Em relação aos tuítes, ela disse que não precisa do perdão de ninguém. "Se alguém se sentiu ofendido por coisas que posso ter feito em minha vida, que venha até mim e me diga."

Primeira mulher trans indicada ao Oscar de melhor atriz, Gascón também voltou a afirmar que foi vítima de uma campanha coordenada contra ela, e alvo de "hipocrisia, preconceito e pressa no julgamento". Também disse que estranhou o fato de terem resgatado postagens antigas, desde 2016, para atacá-la.

"Disseram que sou de extrema-direita, racista ou qualquer coisa", afirmou a atriz, segundo o jornal El Mundo. "Mas se tem algo que fiz em toda minha vida foi ser contra tudo isso. Quando era jovem, eu brigava contra skinheads. Quando alguém vem até mim e eu pergunto, 'O que eu fiz para te ofender?', ninguém consegue dizer nada."

Ela chamou a situação que viveu de "massacre na rede social" e disse que era "menos racista que Gandhi". Também afirmou que tem "enorme respeito pelos muçulmanos", mas não quando se tratava de "fanatismo, terrorismo e todas as coisas estanhas que são feitas em nome de deus ou da religião".

Gascón ainda foi perguntada se ela se arrepende de alguma coisa, e se faria tudo do mesmo jeito de novo. "A vida sempre nos coloca em lugares difíceis para que possamos aprender. E você sempre aprende com os erros."