Anitta revelou que comprou um avião particular para utilizar apenas quando está no Brasil. A revelação foi feita pela própria cantora, em entrevista ao talk show colombiano The Juanpis Live Show, exibido no último domingo (23).

“Tenho um avião no Brasil, mas aqui não. É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar”, brincou a cantora.





Fãs da cantora especulam qual o jatinho de Anitta. Segundo eles, trata-se da aeronave Gulfstream G100. O modelo foi avaliado, em 2019, em R$ 40 milhões. Tem capacidade para até 8 pessoas e faz viagens sem paradas de até 4.000 KM.