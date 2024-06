Um tributo ao cantor e compositor Oswaldo Montenegro, que está comemorando meio século de carreira, será apresentado nesta quarta-feira (26/6), às 19h30, no Teatro da Cidade. Quem presta a homenagem é o grupo Canto da Voz.

Flautista Madalena Salles, carioca que acompanha o músico conterrâneo desde o início da carreira, estará presente e também será homenageada. O grupo Canto da Voz é comandado pelas fonoaudiólogas, cantoras e professoras de canto Luiza Lara e Luiza Duque.

Lara conta que conheceu Montenegro no ano passado. “A gente até fez um trabalho juntos, o áudio e o clipe da música ‘Solidões’, que, aliás, é tema do filme homônimo que ele dirigiu e lançou em 2013. A partir daí, comecei a me aprofundar na obra dele e fiquei encantada com a diversidade de músicas e estilos. Agora, o Canto da Voz faz seu primeiro espetáculo em formato de tributo em homenagem a Oswaldo Montenegro.”



Madalena, a musa

Ela adianta que serão cerca de 20 intérpretes no palco, cantando em solo e coro, além dela e de Luiza Duque.



“Vamos interpretar 24 composições de Montenegro. A Madalena Salles, musa inspiradora dele, também estará lá. Eu e Luiza, entre cada apresentação, contaremos brevemente a história de cada canção”, informa.



Quanto ao repertório, Luiza Lara conta que entre as músicas selecionadas estão as consagradas “Bandolins”, “Lua e flor”, “O condor”, “A lista” e “Léo e Bia”.





“Apresentaremos os solos de acordo com o estilo de cada cantor. A única prerrogativa era de que as canções teriam que ser de Oswaldo Montenegro, compostas somente por ele ou com parceiros.”



No Palácio das Artes

“Duas alunas minhas também gravaram com ele: Maria Clara Davite, que gravou o clipe ‘Vamos celebrar’, e Carol Campos, que foi finalista do projeto Junto com Montenegro com ‘Mel do Sol’”, lembra Lara. “Eu gravei ‘Nossas histórias, nesse mesmo concurso, música que, inclusive, será a abertura do nosso show.”



Comemorando 50 anos de vida artística, Oswaldo Montenegro vai apresentar sua nova turnê em Belo Horizonte nos dias 2, 3 e 4 de agosto, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.



Álbum com Vicka

Dentro das comemorações de seus 50 anos de carreira, Oswaldo Montenegro lança nesta sexta-feira (28/6), nas plataformas digitais, o álbum "Oswaldo Montenegro e Vicka", com releituras de nove canções do compositor carioca na voz da artista paranaense – entre elas, "Sim" (parceria com Renato Luciano) e "Do muito e do pouco" (parceria com Zé Ramalho). A cantora foi selecionada por um júri para participar das gravações.



“TRIBUTO A OSWALDO MONTENEGRO”

Com grupo Canto da Voz. Nesta quarta-feira (26/6), às 19h30, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341 – Centro), Ingressos: R$ 40, à venda pelo Sympla ou via WhatsApp (37) 99199-0813. Informações: (31) 3273-1050.