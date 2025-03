"Não diga nada" é relato eletrizante sobre o conflito na Irlanda do Norte 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

The Belfast Project foi uma iniciativa do Boston College, universidade jesuíta americana que recuperou, por meio da história oral, The Troubles. Este é o nome dos conflitos que eclodiram na Irlanda do Norte na segunda metade do século 20. De lados opostos estavam os protestantes (a maioria da população, que queria preservar os laços com a Grã-Bretanha) e os católicos (a favor da independência).



Destaque no catálogo do Disney+, a minissérie “Não diga nada” acompanha esta história por meio da trajetória de figuras de destaque no Exército Republicano Irlandês (IRA).



Entre 2000 e 2006, antigos membros do IRA deram depoimentos para o projeto. A condição para que abrissem a boca seria que as gravações só viriam a público depois da morte de cada um. Já em 2018 o jornalista americano Patrick Radden Keefe publicou “Say nothing” (inédito no Brasil), livro-reportagem que tratava dos Troubles a partir da trajetória de algumas destas pessoas.



Adaptação

A minissérie adapta o livro e acompanha mais de 30 anos do conflito, a partir da década de 1960. O IRA, vale lembrar, defendia o terrorismo e o assassinato como armas políticas. A história leva para a ficção personagens reais, com destaque para Dolours Price (o grande destaque do elenco é Lola Petticrew, que a interpreta na juventude; na maturidade ela é vivida por Maxine Peake).



Na Belfast da época, a primogênita de um antigo militante do IRA é incentivada pela família a fazer parte da guerrilha. Leva a reboque a irmã caçula, Marian (interpretada por Hazel Doupe e Helen Behen). No começo, eram pequenas ações, já que mulheres não tinham espaço no movimento.



Com inteligência, Dolours sobe na hierarquia e se torna próxima de Gerry Adams (Josh Finan e Michael Colgan), o líder que permanecia sob as sombras. Em 1972, as irmãs Price passaram a integrar The Unknowns, a elite do IRA. A narrativa, na primeira fase, é colorida, bem humorada, musical, num ritmo quase de aventura.



Paralelamente, a série acompanha um caso célebre, o desaparecimento de Jean McConville (Judity Roddy). Viúva e mãe de 10 filhos, ela foi raptada de seu apartamento em dezembro de 1972 pelo IRA, sob o argumento de ser uma delatora, o que não se comprovou. Seu corpo foi encontrado três décadas depois.



As trajetórias de tais personagens vão se entrelaçando nos episódios. Em um gesto de ousadia, as irmãs Price comandaram um ataque a bomba em Londres, em março de 1973, que resultou em 200 feridos. Passaram anos presas, fizeram greve de fome até serem transferidas para uma penitenciária irlandesa. Soltas, tomaram caminhos distintos.



Na metade final, “Não fale nada” ganha ares mais dramáticos. O interessante é que a série sempre traz ponderações, não toma partido. O ponto de inflexão da trama se dá a partir do momento em que as duas saem da prisão, na década de 1980. A Price mais velha começa a contestar suas ações, enquanto a mais nova continua com os mesmos propósitos.



Nessa altura, Gerry Adams se torna líder do Sinn Féin, o partido político do IRA. Afasta-se dos antigos colegas, que o veem como traidor, começa a pregar a desmilitarização e nega o passado de terrorismo. No final de cada episódio, inclusive, aparece a mensagem dizendo que Adams, hoje com 76 anos, sempre negou ter integrado o IRA e participado da morte de Jean McConville.

“NÃO DIGA NADA”

• A minissérie, com nove episódios, está disponível no Disney+.