Letícia Sabatella diz que acusação de maus-tratos 'veio desproporcional'

Depois de afirmar nas redes sociais que teve seus cães colocados para adoção sem seu consentimento, Letícia Sabatella foi acusada por um abrigo de animais de maus-tratos.

A atriz vem apelando nas redes sociais para que Bebê e Bertoldo, que estariam sob tutela de novos donos, voltem para sua guarda. À reportagem, Erica Faria, uma das responsáveis pelo abrigo Cãorrijo, disse que os pets estavam abandonados desde 2022 e que a atriz não mantinha contato ou visitava eles nesse período.



Segundo ela, um dos cachorros foi resgatado do sítio da atriz com uma grave ferida infestada por larvas de mosca, condição conhecida como miíase.

Depois da acusação, Letícia publicou fotos e vídeos ao lado de Bebê e Bertoldo e afirmou que os animais têm história e que as versões ditas são distorcidas. Ela também pediu justiça às famílias que cuidam deles agora.

"Se houve erros, o veredicto veio muito desproporcional. E através da arrogância sem nenhuma compaixão. A pessoa que se apropriou, tentou reverter mas a pessoa que encaminhou não quis expor a realidade, prefere sustentar versões distorcidas. Houve um erro, vocês foram enganados e eu também", diz a atriz.

Também em nota postada em seu perfil e no do marido, o ator Daniel Dantas, eles afirmam que os cães foram criados "soltos e felizes" em seu sítio, lugar de preservação e mata nativa, e disse que as fotos e vídeos que a Cãorrijo publicou de seus cachorros feridos são consequências de acidentes comuns.

À reportagem, Erica afirmou que, com o tempo, os cachorros passaram a sofrer ferimentos recorrentes enquanto estavam com a dona. "Um pegou um porco-espinho, outro foi picado por cobra. Sempre que isso acontecia, eles eram levados para cuidados veterinários, mas depois retornavam ao sítio."

Em dezembro de 2023, a situação dos cães se agravou. Segundo a cuidadora, eles estavam soltos em Arraial do Cabo, correndo risco nas ruas. "Fizemos uma campanha de adoção, e os cães foram adotados em janeiro de 2024. Letícia e Daniel [Dantas, ator e marido da atriz] nunca tentaram impedir esse processo", afirmou.

Segundo os atores, os animais foram deixados sob a tutela de uma veterinária para que Dantas tratasse um problema de saúde e para que Letícia cuidasse da mãe, que teria tido uma doença súbita. Na nota, eles afirmam reunir fotos e vídeos em busca de soluções civis e criminais.

"Nunca houve menção a maus-tratos ou qualquer denúncia. Em caso de indício, cabe às autoridades policiais receberem denúncia e investigarem a situação. Desde que soube da atitude descabida há um mês, Letícia percorre os meios de contatos de forma pacífica e atenciosa com as partes."