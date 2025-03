"The Chosen": quinta temporada da série chegará em abril

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Por que tentar fazer o que as outras pessoas podem?”. Dallas Jenkins responde com uma pergunta ao questionamento do Estado de Minas sobre a possibilidade de se dedicar a produções que não estejam relacionadas a religião. “Há muitas pessoas que podem fazer histórias que não sejam baseadas no cristianismo. Minha vocação é contar histórias de fé. Acho que o melhor é que cada cineasta se concentre no que faz de melhor.”



A vocação da qual o diretor, roteirista e produtor norte-americano de 49 anos fala existe há pelos menos duas décadas (quando seus primeiros curtas foram lançados), mas só mais recentemente ela vingou. Em 2019, ano do lançamento da primeira temporada de “The Chosen”, Jenkins finalmente encontrou seu viés: contar a história de Jesus Cristo.



Mas não da maneira como (muitos) outros já fizeram. Jenkins faria de uma forma seriada, diferentes pontos de vista e personagens coadjuvantes com relevância, como as boas produções seculares. A principal referência do episódio piloto, inclusive, foi “The West Wing” (1999-2006), sobre o centro nervoso da Casa Branca na gestão do presidente Josiah Bartlet (Martin Sheen).



Jenkins encontrou parceiros com uma forma engenhosa para viabilizar “The Chosen”. A temporada inicial seria lançada por um serviço independente de streaming (VidAngel) e viabilizada por um financiamento coletivo fora do padrão: foram oferecidas ações da empresa e lucros na produção para quem bancasse a obra. A rodada inicial teve 16 mil investidores, que bancaram os US$ 11 milhões, recorde absoluto de qualquer projeto de crowdfunding.



Seis anos mais tarde, “The Chosen” e Jenkins não precisam mais de apresentações. Pelo segundo ano consecutivo, o diretor esteve no Brasil para divulgar uma nova temporada da série. Neste caso, a quinta, “Última ceia”, que vem a público em 10 de abril. Como nas temporadas mais recentes, “The Chosen” chega primeiramente aos cinemas.



Serão exibidos, no próximo mês, os dois primeiros dos oito episódios. Posteriormente, neste ano, e em data ainda a ser anunciada, a temporada completa será lançada em aplicativo próprio e, no Brasil, no Prime Video.



Por que ir ao cinema, e não esperar pelo streaming? “Lá acontece algo muito especial: você pode assistir com outras pessoas para rir e chorar junto. As pessoas saem e dizem que estão felizes porque participaram de uma experiência comunitária. Também acho que a história exige a tela grande. São grandes momentos, e eu acho que vê-los em uma tela grande com som surround torna tudo mais impactante”, afirma Jenkins.



O lançamento de “Última ceia” às vésperas da Semana Santa, obviamente, deve aumentar o interesse. A produção, no entanto, vem tentando desvincular “The Chosen” de religião. Apresenta a série como um “drama histórico”, e não bíblico. Jenkins também reforça a mensagem: “Não significa que a série seja apenas para pessoas de fé. Tem muita gente que ama o programa e não é cristão.”



As quatro primeiras temporadas cobrem vários anos da vida de Jesus. A quinta, no entanto, somente a Semana Santa. O episódio inicial traz Cristo (Jonathan Roumie, ator sem muita expressão que alcançou o estrelado com o papel e já teve dois encontros pessoais com o Papa Francisco) com os apóstolos falando sobre a ida a Jerusalém. A expectativa na cidade é grande.



Cheia de peregrinos, que aguardam a chegada dele. Jesus surpreende a todos, e as consequências são graves. “O mais significativo para mim foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas estão acenando com os ramos. Foi muito poderoso, porque eram centenas”, conta Jenkins, lembrando-se que muitos dos apaixonados por Cristo se voltarão contra ele. “E ele sabe, então vamos mostrar essas contradições.”



As filmagens foram realizadas em Goshen, um lugar com menos de mil habitantes em Utah. Diariamente, a equipe trabalhou com 600 figurantes. Em um momento posterior, a série passou a ser rodada em uma cidade maior, Midlothian, nas proximidades de Dallas, no Texas.



Cada nova temporada de “The Chosen” é mais ambiciosa do que a anterior. “Não importa quanto dinheiro esteja disponível, se temos grandes sets, câmeras ou quantas pessoas estão assistindo: nada mudou desde a primeira temporada. Ainda não temos, financeiramente, algum grande estúdio que apenas assine um grande cheque e nos deixe confortáveis. Dependemos de doações dos espectadores. Afora isso, no que diz respeito ao trabalho, é a mesma coisa. Não posso me distrair tentando agradar, evitar críticas ou ganhar elogios”, finaliza Jenkins.



“THE CHOSEN: ÚLTIMA CEIA”

A quinta temporada da série terá oito episódios. Os dois primeiros estreiam nos cinemas em 10 de abril. Ainda este ano, em data a ser anunciada, a temporada vai estrear em streaming próprio e no Prime Video. Para o cinema, os ingressos estão à venda no site thechosenultimaceia.com.br.

Outras temporadas

As quatro primeiras temporadas de “The Chosen” estão disponíveis gratuitamente no app que leva o nome da série. É possível assistir as três iniciais inclusive sem criar uma conta – para a quarta, tem que fazer cadastro. O conteúdo gratuito (que material extra, entrevista, trailer, making of etc) é apenas uma parte do aplicativo. Há também uma loja com memorabilia da série (camisetas, bonés, DVS e livros). O que chama a atenção é a aba destinada a doações, que informa que cada episódio da série custa US$ 7 milhões. Atualmente, a campanha é para arrecadar fundos para a sexta temporada (prevista para 2026), sobre a crucificação de Cristo.