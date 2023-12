Sucesso mundial entre as séries bíblicas, “The Chosen – Os escolhidos”, até então inédita na televisão aberta brasileira, estreia no SBT/Alterosa nesta segunda-feira (18/12), às 22h30. Os cinco episódios iniciais da primeira temporada seguirão na programação da emissora até sexta-feira (22/12).

A trama retrata Jesus de Nazaré (Jonathan Roumie) pelos olhos daqueles que o conheceram melhor: seus apóstolos.

O público vai acompanhar a vida do Messias e de seus discípulos. O pano de fundo da trama é a opressão romana sobre Israel no século 1.

Nos créditos finais, assegura-se que “The Chosen” é baseada em histórias verdadeiras dos evangelhos de Jesus Cristo, mas alguns locais, cronogramas e eventos foram combinados ou condensados. “Histórias de fundo e alguns personagens ou diálogos foram acrescentados”, informa o aviso.

O drama histórico norte-americano é dirigido e roteirizado por Dallas Jenkins. O episódio piloto foi ao ar em 24 de dezembro de 2017, véspera de Natal, e representou novo capítulo na história das produções bíblicas.

Antes mesmo do início das filmagens, a série conquistou o público e teve sua primeira temporada, lançada em 2019, produzida por meio de financiamento coletivo. Bateu o recorde de maior valor arrecadado por doação de telespectadores na história tanto da televisão e do cinema.

Na época, Dallas Jenkins afirmou que desejava criar uma série sobre Jesus como “uma maratona”. Esperava distinguir sua produção dos retratos anteriores do Messias, com história que rendesse múltiplas temporadas. Os episódios de “The Chosen” acumulam 600 milhões de visualizações em 175 países.

A estratégia de Silvio Santos

Os cinco episódios da primeira temporada de “The Chosen” serão exibidos no horário do “Programa do Ratinho”, que não será transmitido desta segunda (18/12) a sexta-feira (22/12).

A ideia do SBT é pôr a série bíblica no ar assim que acabar a novela das nove da Globo. Ou seja, quando subirem os créditos de “Terra e paixão”, a abertura de “The Chosen” começa a ser exibida.

Essa estratégia começou no SBT em 1985, com “Pássaros feridos”, que ia ao ar assim que terminava o capítulo de “Roque Santeiro”, fenômeno de audiência na ocasião.

Silvio Santos usou a ideia outras diversas vezes. Em 2008, reprisou a versão original de “Pantanal”, produzida pela extinta Rede Manchete. A chamada de divulgação ficou famosa: “Quando terminar a novela da Globo, 'A favorita', troque de canal e veja 'Pantanal'.”

“The Chosen: Os escolhidos” está na terceira temporada e conta com 28 episódios produzidos. Dallas Jenkins revelou que pretende alcançar sete temporadas. Os episódios da quarta rodada estreiam nos Estados Unidos em fevereiro e em março no Brasil. A produção já aceita doações para financiar a quinta rodada. (Com Gabriel Vaquer/ Folhapress)

“THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS”



Primeira temporada da série bíblica. Exibição de segunda (18/12) a sexta (22/12), às 22h30, no SBT/Alterosa

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro