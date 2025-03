Festa do Livro UFMG começa hoje com descontos em best-sellers e lançamentos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A terceira edição da Festa do Livro UFMG começa hoje (24/3) e segue até a próxima quinta-feira (27/3), reunindo mais de 40 editoras de todo o país, tanto comerciais quanto universitárias. Ao longo dos quatro dias de evento, a programação vai das 9h às 19h, e se concentra na Praça de Serviços do campus Pampulha da UFMG.



Nos estandes, editoras amadas pelo público como Companhia das Letras, Record, Autêntica, Todavia e DarkSide comercializarão uma seleção especial de best-sellers e lançamentos com desconto mínimo de 40% sobre o preço de capa.



Realizada pela Editora UFMG em parceria com a Pró-Reitoria de Cultura da universidade, a Festa do Livro acontece dentro da programação do Festival de Verão, que neste ano traz o tema “Outras palavras: diversidade cultural, decolonialidade e democracia”. Assim, além da tradicional venda de livros em promoção, o evento contará também com atrações culturais gratuitas.



A diretora da Editora UFMG, Carla Coscarelli, destaca que, neste ano, a programação foi ampliada em comemoração aos 40 anos da casa editorial. “Em virtude desta data, estamos ainda mais felizes, animados e motivados. Não é uma festa só para os livros”, afirma.



Segundo Coscarelli, a curadoria da agenda de shows e de conversas com autores buscou dar ênfase à diversidade. “Procuramos trazer várias vozes, com um olhar especial para a presença feminina. Hoje, muitas mulheres estão à frente de ações que têm esse tema como pano de fundo”, explica.



As atrações culturais foram dispostas no horário do almoço, para permitir que mais pessoas participem das atividades. A abertura nesta segunda-feira (24) será às 12h, com a apresentação de Tamara Franklin. A cantora, natural de Ribeirão das Neves, traz à Festa o show Víbora, que celebra seus 20 anos de carreira.



“É um show muito importante para mim, porque marca minhas duas décadas de trajetória artística”, afirma Tamara. A artista contará com a participação especial de Samora N’zinga, com quem lançou no início do mês o trabalho Ginga.



Esta será a primeira vez que as músicas serão apresentadas ao vivo. “Será um show dançante, que vai abordar temas importantes de forma leve e, ao mesmo tempo, muito potente”, destaca a cantora.

A cantora Tamara Franklin, natural de Ribeirão das Neves, fará o show Víbora, que celebra seus 20 anos de carreira Arquivo pessoal



Em seguida, às 13h, acontece uma roda de conversa com a escritora Lavínia Rocha, professora de História conhecida nas redes sociais por vídeos de aulas criativas para crianças e jovens. Ela é autora de 14 livros, incluindo “O mistério da sala secreta” e a trilogia “Entre 3 mundos”. A conversa terá mediação de Telma Borges e deve abordar temas como literatura juvenil, afrofuturismo e educação inclusiva.



Nos dias seguintes da programação, as atrações musicais incluem a Velha Guarda do Samba de BH e Jéssica Gaspar. Entre os autores convidados estão Ana Elisa Ribeiro, Jacyntho Lins Brandão, Leíner Hoki e Rogério Lopes. Para os alunos da universidade, a participação nas conversas com os escritores garante certificado.



Carla Coscarelli garante que na festa haverá livros para todos os públicos, incluindo as crianças. “A Editora UFMG é uma das poucas editoras universitárias que publicam literatura infantil, então estaremos lá representando também essa diversidade”, diz.



Ainda segundo ela, o objetivo principal do evento é tornar a literatura mais acessível e atrativa para o público. “Nosso foco é a distribuição do livro. Queremos resgatar o interesse das pessoas por esse objeto tão cultuado, mas que, muitas vezes, não tem preços convidativos. A ideia da feira é justamente oferecer esse convite ao público por meio de valores mais acessíveis.”



A seleção das obras disponíveis para venda passa por uma curadoria feita pelas editoras. “Elas não conseguem trazer todos os seus títulos, então há uma escolha criteriosa dos livros que serão comercializados”, comenta Coscarelli. Uma lista com os livros e os descontos oferecidos pode ser acessada no site da Festa do Livro.



Entre as publicações favoritas do público, lançadas pela Editora UFMG, Carla Coscarelli destaca traduções de Walter Benjamin e Stuart Hall, além de “Genealogia da cidade”, de Cacá Brandão, primeiro vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico. “É uma forma de promover o livro, valorizar as editoras e fortalecer esse diálogo”, afirma.



Nas demais editoras, o público encontrará sucessos como “Ainda estou aqui” e “A vegetariana”, da vencedora do Nobel de 2024, Han Kang,, além de clássicos de grandes nomes da literatura, entre eles Machado de Assis.

EDITORAS PARTICIPANTES

Abeu • Aletria • Artesã • Autêntica • Bazar do Tempo• Boitempo • Companhia das Letras • DarkSide• Edições Sesc • Editora 34 • Editora Fiocruz • Editora PUC Minas • Editora Senac • Editora UFABC • Editora UFMG • Editora UFV • Editora Unesp • Editora Unicamp • Editora Unicentro • Editus • Edufba • Edusp • Elefante • Exitus • Expressão Popular • Fósforo • Global • HarperCollins • Impressões de Minas • Literíssima • L&PM • Lote 42 • Malê • Martin Claret • Mazza Edições • Mulheres em Letras • Olhares • PUCPRESS • Quixote+Do • Record • Relicário • RHJ Editora • Todavia • Vozes • Ubu





FESTA DO LIVRO UFMG

• Até quinta-feira (27/3), das 9h às 19h, na Praça de Serviços da UFMG (Av. Antônio Carlos, 627 – Pampulha).

• Entrada gratuita.

• Abertura hoje (24) com show de Tamara Franklin e roda de conversa com Lavínia Rocha.