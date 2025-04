MC Daniel aparece abalado após cancelar show em Campinas

MC Daniel emocionou seus seguidores ao aparecer chorando em suas redes sociais após cancelar sua apresentação no festival Brahma Valley, em Campinas, neste sábado (22). O cantor desistiu do show apenas 15 minutos antes de subir ao palco, o que gerou grande repercussão. No domingo (23), tanto a organização do evento quanto sua equipe se manifestaram, apresentando versões divergentes sobre o ocorrido.

A produção do Brahma Valley afirmou que seguiu todos os protocolos técnicos necessários e garantiu que a infraestrutura do evento estava dentro dos padrões. Em nota oficial, a organização ressaltou seu compromisso com a qualidade. “Todos os artistas que passaram pela Brahma Valley nesta abertura já estiveram na casa em edições anteriores e sabem do comprometimento que temos em atender exatamente como deve ser”, declarou a equipe.

Já MC Daniel explicou que a falha ocorreu no sistema de som do evento, o que inviabilizou sua apresentação. O cantor se disse profissional e assegurou que tentou resolver o problema antes de tomar a decisão de cancelar. “Tenho vídeos, horários e fotos que comprovam o que aconteceu. Fiquei chateado, pois ninguém gosta de ser exposto, vaiado ou xingado por algo que não foi sua culpa”, desabafou.

O artista também criticou a postura da organização e cobrou uma retratação formal sobre o caso. “Espero que a casa se retrate de forma profissional, com ética, e assuma a responsabilidade pelo que aconteceu”, concluiu.

