Nando Reis pede 'sem anistia' em show e é ovacionado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Nando Reis viralizou nas redes sociais após fazer um protesto em seu show em Porto Alegre (RS), na noite desse domingo (6/4). O ex-Titãs gritou “sem anistia”, em referência contrária à tentativa de golpe de 8 de janeiro e ao pedido de anistia. Nando Reis foi ovacionado pelo público, de cerca de 25 mil pessoas.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, em 26 de março, para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados, tornando-os réus na ação penal por tentativa de golpe de Estado.

De acordo com relatos nas redes sociais, a manifestação começou pela plateia. “Esse grito partiu primeiro do público, deixando ele à vontade e mostrando que aqui também temos consciência e resistência”, escreveu um perfil no Instagram.

O show faz parte do programa Vivo Música e teve ingressos gratuitos para a população. Além de Nando, o evento também contou com apresentações de Adriana Calcanhotto e da Orquestra Theatro São Pedro. O ruivo abriu a apresentação com “Marvin”, dando o tom de rock ao show.

A apresentação também contou com versões de “Segundo Sol”, que ficou famosa na voz de Cássia Eller e “Resposta”, regravada pelo Skank. Nando ainda fez um cover de “Dois Rios”, do mineiro Samuel Rosa.