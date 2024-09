Nando Reis cantou inéditas do novo álbum, mas repertório no PA também levantou a plateia com grandes sucessos do artista

Nando Reis encerrou a maratona de eventos por BH com um show no Palácio das Artes, na noite desse sábado (28/9). O cantor e compositor paulista apresentou pela primeira vez o repertório de "Uma estrela misteriosa revelará o segredo" ao público mineiro. O disco foi lançado no formato físico antes de ser disponibilizado nas plataformas digitais.

A passagem de Nando por Belo Horizonte incluiu um show intimista para menos de 100 pessoas no Baretto, o bar do Hotel Fasano, em Lourdes, onde os ingressos esgotaram em menos de 24 horas. Ele também autografou o “Pré-Sal” na livraria Jenipapo, na Savassi, e abriu a programação do Festival 2000 Rock Fest, com o show “Nando hits”. A agenda foi encerrada em grande estilo em um Palácio das Artes, com a plateia lotada.



Corpos celestes

Às 21h10, as cortinas subiram e Nando apareceu na lateral esquerda do palco, iluminado por luzes vermelhas, para cantar a faixa que abre o show, "Rio creme". Durante a primeira música, o público ainda se acomodava em seus assentos. "Bem-vindos a essa viagem rumo à 'Estrela Misteriosa'", anunciou Nando. Em seguida, cantou a canção que dá nome ao disco, acompanhada por uma projeção de Júpiter. O maior planeta do sistema solar é mencionado nos primeiros versos da música.

Durante um momento de conversa com o público, Reis compartilhou seu fascínio pelos corpos celestes: "Sou uma pessoa fascinada pelos planetas. Algo nessa dimensão, nessa escala monumental do universo, me ajuda a entender o sentido passageiro da existência". Após essa música, o cantor trocou de violão para apresentar "O segundo sol". Nesse momento, a plateia ergueu os celulares pela primeira vez para registrar a apresentação. No segundo refrão, Nando convidou o público a cantar junto, enquanto as luzes iluminavam o público.

Guitarrista do R.E.M.

Acompanhado por seis músicos, o show de Nando Reis em BH contou com a presença ilustre de Peter Buck, guitarrista fundador do R.E.M., parceiro de Nando no novo projeto. "É uma alegria imensa ter no palco esse grande amigo” disse Nando.

Seguindo a tradição de outros grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Caetano Veloso, Nando trouxe um de seus filhos, Sebastião Reis, para acompanhá-lo no palco. Inspiração para a canção "O mundo é bão, Sebastião", ele ficou a cargo do violão e dos vocais de fundo.

A nova turnê de Nando já passou por Macapá, Belém e Manaus, e é fundamentada em quatro pilares: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. "Para que esse show alcance todos os sentidos, tenho ao meu lado três intérpretes de libras", disse o cantor ao apresentar Rosana, Regiane e Hélio.

Nando Reis possui mais de quatro décadas de carreira e é compositor de mais de 600 músicas, saiu dos Titãs em 2002 para se dedicar à sua paixão por compor. "Gosto de fazer discos. Sou um compositor. Subo ao palco porque alguém tem que cantar as músicas que eu faço", brincou durante a apresentação.

Inéditas

Devido à grande quantidade de músicas no novo disco, Nando incluiu no show uma sessão chamada "Música do dia", para variar o repertório a cada apresentação. Na noite de hoje, a escolhida foi "Pedra fundamental".

A segunda metade do show começou com "Corpo e colo", uma das quatro regravações de seu novo disco, que conta com 30 músicas, sendo 26 delas inéditas. A canção foi originalmente lançada no álbum “Novela” (2024), da cantora Céu. Mesmo vindo de outra apresentação na tarde de sábado, Nando não demonstrou cansaço no palco do Palácio das Artes, muito pelo contrário, esbanjou vitalidade. Como ele mesmo disse em entrevista recente ao Estado de Minas, está melhor do que nunca.

Sobriedade

"Uma estrela misteriosa" é o primeiro trabalho de inéditas de Nando em oito anos e também o primeiro feito completamente sóbrio, após décadas de batalha do artista contra o alcoolismo e as drogas.

"Eu sou alcoólatra. Tive uma luta incessante e quase imperceptível... Não tenho nenhum problema em revelar isso, pelo contrário, como figura pública me sinto com o dever de falar sobre essa questão que é vista com preconceito do ponto de vista moral, quando na verdade se trata de uma doença" Nando Reis, cantor e compositor



Com “Daqui por diante” o músico introduz o bloco de suas canções mais autobiográficas. A música, escrita por ele como um presente de Natal para a família, foi dedicada no show à esposa e aos filhos. “Felicidade é ter vocês ao meu redor sabendo que o pior passou/ Só o amor sara a dor”, diz os versos da canção.

"É engraçado quando se referem a mim como compositor autobiográfico. De certa maneira, faz sentido, mas, por outro lado, me parece estranho, porque tudo em nós é autobiográfico", refletiu Nando, antes de cantar a faixa que foi seguida de "Des-mente", música onde ela fala sobre sua sobriedade.

O cantor também abriu o coração ao público sobre a luta que vem traçando nas últimas três décadas. “Eu sou alcoólatra. Tive uma luta incessante e quase imperceptível. Durante muito tempo eu não me dei conta de que aquilo agia de modo insidioso, não só dentro da minha mente, mas também nos meus próprios atos e gestos. Não tenho nenhum problema em revelar isso, pelo contrário, como figura pública me sinto com o dever de falar sobre essa questão que é vista com preconceito do ponto de vista moral, quando na verdade se trata de uma doença. Sei que muita gente tem esse tipo de problema e dá pra sair dessa.”

Hits

Se na quinta (26/9), no Baretto, ele cantou apenas três músicas inseridas do disco. Na noite de hoje o show foi uma mistura equilibrada entre os lançamentos e os grandes sucessos da carreira de Nando Reis conhecidos na voz dele ou de outros artistas, como Cássia Eller e Samuel Rosa. São justamente essas as faixas que mais cativaram o público ao longo do show.

Na apresentação, Nando intercalou as canções do novo disco com sucessos consagrados, como “N”, “Relicário” e “All Star”. No bis, fez o público se levantar ao som de "Por onde andei" e "Marvin". Ao final, agradeceu à equipe e ao público: "Obrigado pelo calor e pela receptividade".

Confira o setlist:



1. Rio creme

2. Rhipsalis

3. A chave

4. Estrela misteriosa

5. O segundo sol

6. Depois de amanhã

7. Dois rios

8. Azul febril

9. Luz dos olhos

10. Pedra fundamental

11. N

12. Coragem é poder mostrar

13. Sou dela

14. Corpo e colo

15. All star

16. Relicário

17. Daqui por diante

18. Pra você guardei o amor

19. A tulha

20. A mundo é bão, sebastião

21. Des-mente

22. Os cegos do castelo



Bis:



23. Por onde andei

24. Marvin