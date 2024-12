Durante o show dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia na noite desse sábado (14/12), em São Paulo, a plateia fez diversos brados de “sem anistia”. A palavra de ordem se popularizou desde os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, pedindo para que os golpistas sejam condenados pela Justiça. No sábado, o grito ganhou um significado especial, com a prisão de Braga Netto, general que foi ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, na chapa com Jair Bolsonaro (PL).

A manifestação ocorreu de forma espontânea em vários momentos da apresentação. Ou seja, sem estímulo dos artistas do palco. A prisão de Braga Netto, na manhã de ontem, logo se tornou assunto nas redes sociais e tema de memes e manifestações políticas. O general é apontado pela Polícia Federal como um dos envolvidos no inquérito da tentativa de golpe de Estado, que ocorreria em 2022.









O show de Caetano e Bethânia no Allianz Parque foi o primeiro dos três shows que a dupla realiza em São Paulo, em turnê especial. A apresentação teve um repertório cheio de hits e poucos momentos de interação com a plateia.









Em um ponto que causou polêmica foi quando o pastor Kleber Lucas subiu ao palco para uma participação especial, cantando uma música de sua autoria. Caetano defendeu o crescimento das igrejas protestantes, afirmando que receber o religioso é "uma maneira de eu expor o interesse que me despertam as igrejas evangélicas do Brasil".