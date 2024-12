Raul Seixas: a trajetória de um dos maiores ícones do rock brasileiro

O artista baiano teve duas canções classificadas para a final, “Eu Sou Eu, Nícuri É o Diabo”, interpretada por Lena Rios e Os Lobos, e “Let Me Sing, Let Me Sing”, em que Raul contagiou a plateia com sua performance no Maracanãzinho. Foto: Reprodução do instagram @raulseixasnaweb