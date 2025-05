Festival de Cannes proíbe presença de ator francês acusado de violência sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e comediante francês Théo Navarro-Mussy foi barrado do Festival de Cannes por ter sido acusado de violência sexual, algo inédito na história do evento. Ele tem um papel secundário em "Dossier 137", drama policial que estreia em Cannes nesta quinta-feira (15).

O diretor do festival, Thierry Frémaux, tomou a decisão de bani-lo em conjunto com a produção do filme, segundo a revista francesa Télérama.





O artista foi processado por três ex-companheiras por "estupro, violências física e morais" entre 2018 e 2020. O caso foi arquivado no último mês, devido a falta de provas. As mulheres afirmaram, à revista, que planejam entrar com um recurso e um processo civil contra o ator.

Navarro-Mussy, que despontou devido à série médica "Hippocrate", negou as acusações, mas afirmou que entende a decisão da organização do festival.

Em 2023, Frémaux havia sido criticado por exibir o filme "A Favorita do Rei" na abertura do festival. O longa, que estrela Johnny Depp, foi o retorno do ator às telas após sua batalha judicial com sua ex-esposa, Amber Heard, que o acusou de abuso doméstico.



Na esteira do movimento #MeToo, o astro Gérard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão no mesmo dia que o festival começou. Ele havia sido acusado de agressão sexual por duas mulheres com quem ele participou de um filme, em 2021.

