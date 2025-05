Tom Cruise devolve o glamour a Cannes nesta quarta (14/5)

Depois da política, Cannes deu lugar nesta quarta (14/5) ao glamour e ao espetáculo, graças a Tom Cruise e à saga “Missão: Impossível”, em seu oitavo e, oficialmente, último episódio.

Antes da exibição, toda a equipe percorreu o tapete vermelho e subiu as escadas do Palácio de Congressos ao som da famosa melodia original da saga, composta pelo argentino Lalo Schifrin, tocada ao vivo.

O festival, que começou na terça-feira (13/5) com críticas ao presidente Donald Trump e à guerra em Gaza, deu início à corrida pela Palma de Ouro com a estreia dos dois primeiros filmes na disputa: o alemão “O som da queda”, de Mascha Schilinski, e o ucraniano “Two prosecutors”, de Sergei Loznitsa.

Competem pelo prêmio principal 22 longas, sete deles dirigidos por mulheres, o mesmo número recorde de 2023. “O agente secreto”, com Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, pretende trazer a Palma de Ouro para o Brasil.

Tom Cruise é protagonista e produtor de “Missão: Impossível – Acerto final”, que conclui sua batalha após dois episódios contra a inteligência artificial que ameaça controlar o mundo.

Aos 62 anos, Cruise continua exibindo sua capacidade de realizar as mais ousadas cenas de ação, desta vez nas asas de um avião de acrobacias.

Para a cena, o ator teve de sair da cabine “com o vento que te leva a cerca de 230 km/h por causa da hélice”, destacou o diretor Christopher McQuarrie. “As moléculas no ar estão tão dispersas que você respira, mas fisicamente não acumula oxigênio”, explicou, durante coletiva de imprensa com plateia lotada.

Vencedor da Palma honorária em Cannes, Cruise lembrou que a saga já tem 30 anos. “Este é o primeiro filme que produzi oficialmente, isso significa muito para mim”, disse o ator na conversa aberta ao público com o diretor McQuarrie. “Nós nos divertimos muito”, acrescentou.

Tom Cruise não descartou explicitamente o fim da sequência em 2025. “Prefiro que as pessoas vejam o filme, gostem e o vejam como o ápice de tudo o que fizemos”, declarou.

De Niro pai

Outro protagonista da 78ª edição de Cannes, o lendário Robert de Niro, de 81 anos, repassou a figura do pai, pintor, e sua relação com ele ao conversar com o público, após as duras palavras sobre Donald Trump de seu discurso de terça-feira.

O pai de Robert De Niro tinha o mesmo nome do filho e era pintor com certa reputação em Nova York. No entanto, sua estrela foi ofuscada pela ascensão incontrolável do ator.

O cineasta francês JR está gravando documentário com De Niro sobre o patriarca, figura complicada cujo estúdio em Nova York ficou fechado por décadas após sua morte.

“O documentário é para meus filhos, para minha família, para que fique um testemunho de quem foi meu pai”, revelou o astro de Hollywood.