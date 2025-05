Viola Davis irá produzir filme sobre a ginasta Daiane dos Santos

Vencedora do Emmy, Grammy, Oscar e Tony, a atriz Viola Davis, mais uma vez, demonstra seu apreço pelo Brasil. Agora, ela ajudará a produzir um filme que contará a história da ex-ginasta Daiane dos Santos.

Segundo a Variety, será a Ashé Ventures, empresa fundada por Viola, a responsável por se unir à Maria Farinha Filmes para colocar o projeto de pé.

Janaina Tokitaka e Flávia Vieira assinam o roteiro da história que se passará entre os anos 1990 e 2000 e deverá girar em torno dos bastidores da ginástica, bem como da trajetória da primeira ginasta negra do Brasil a conquistar uma medalha num campeonato mundial.

O longa de ficção baseado na brasileira, cuja data de lançamento não foi divulgada, também deverá mostrar como ela superou o racismo e os obstáculos da vida.

Em abril, a atriz norte-americana esteve no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e encontrou famosos brasileiros na Urca em um evento de lançamento do novo filme "G20", protagonizado por ela e que estreou no Prime Video.

Por lá, posou para fotos com Anitta, Lázaro Ramos, Regina Casé e Gaby Amarantos no tapete vermelho.