Mujica: veja lista filmes e séries sobre o ex-presidente do Uruguai

José Alberto "Pepe" Mujica, político uruguaio que foi presidente do país entre 2010 e 2015, morreu nesta terça-feira (13/5), aos 89 anos, após meses de tratamento contra um câncer de esôfago.



Padrinho político de Yamandú Orsi, que se mantém no posto até 2030, ele é reconhecido por seu papel enquanto guerrilheiro político durante a ditadura militar do Uruguai e foi mantido preso durante 15 anos. Mujica foi libertado em 1985, quando o governo concedeu anistia aos presos políticos.

Devido à sua importância na história recente do Uruguai, "Pepe" teve sua história contada em diversas produções que retratam a ditadura militar e o período de redemocratização do país, de filmes como "Uma noite de 12 anos" a documentários de cineastas célebres como Emir Kusturica.

Para conhecer mais sobre a trajetória do político, confira algumas das principais produções em que ele foi personagem ou participou do elenco.

UMA NOITE DE 12 ANOS (2018)

O longa conta a história de três militantes Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura uruguaia: José Mujica, Maurício Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro. Em ações distintas, os três são presos e encarcerados por 12 anos.

Baseado nas experiências dos prisioneiros políticos, o filme acompanha a busca de diferentes formas de sobreviver às condições degradantes, à tortura e à solidão.

Dirigido por Álvaro Brechner, "Uma noite de 12 anos" estreou no Festival de Veneza e foi o representante do Uruguai ao Oscar 2019. Nos Prêmios Goya, principal premiação de cinema na Espanha, conquistou o título de melhor roteiro adaptado.

EL PEPE, UMA VIDA SUPREMA (2018)

Neste documentário de 2018, o cineasta sérvio Emir Kusturica faz um retrato intimista de Mujica, sua vida, as lições que ele aprendeu durante sua prisão de 12 anos e suas esperanças para o futuro.

O longa estreou no Festival de Veneza e foi aclamado pela forma que humaniza Mujica - retratado como um homem simples, apegado à natureza e ao povo, apaixonado por sua companheira de guerrilha, Lucia Topolansky, e com esperança na humanidade.

Kusturica, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes por "Underground" (1995) e "Quando papai saiu em viagem" (1985), considera Mujica "o último herói da política". O documentário conquistou o Prêmio Enrico Fulchignoni do Conselho Internacional de Cinema e Televisão da Unesco.

Disponível na Netflix.

OS SONHOS DE PEPE (2024)

Uma das produções mais recentes sobre Mujica, "Os sonhos de Pepe", do diretor Pablo Trobo, foi exibido no Festival do Rio do ano passado e chegou aos cinemas brasileiros pouco depois.

O documentário acompanha as viagens e encontros decisivos do político, expondo, assim, a visão política e a filosofia de vida de Mujica. É o primeiro longa em uma trilogia dirigida pelo cineasta; o segundo e terceiro filme ainda não têm data de estreia.

Disponível para aluguel e compra nas plataformas Telecine, Prime Video e Apple TV+.

CONVERSAS COM PEPE MUJICA (2024)

Dirigido pelo jornalista Fabián Restivo, "Conversas com Mujica" se dedica à trajetória do ex-presidente, marcada pela luta pela democracia e justiça social.

O documentário apresenta uma visão intimista do líder político, expondo suas visões sobre a política e vida em sociedade. Ele foi gravado durante 10 dias, nos quais o jornalista e o político travaram longos diálogos.

É baseado no livro, escrito pelo jornalista, "Palavras para depois" (Editora Coragem). Restivo, amigo íntimo do político, aborda todos os assuntos - a vida, o sofrimento, a prisão de Pepe, a militância, o amor, a natureza, a juventude.

Disponível para assinantes da plataforma Instituto Conhecimento Liberta.

TUPAMAROS (1997)

Neste documentário de 1997, Pepe Mujica - que, na época, estava no parlamento uruguaio - e outros militantes do grupo Tupamaros contam a história do icônico grupo de guerrilha urbana.

Eles narram desde atos ilegais, como assassinato e sequestros em prol da democracia, as suas prisões e fugas até a transição de alguns de seus membros para a política após o fim da ditadura.

O longa é dirigido por Rainer Hoffmann e Heidi Specogna. No elenco, conta com nomes como Lucia Topolansky, Eleuterio Fernández, Graciela Jorge, Carlos Rivera, Fernando Morena e Maria Topolansky para contar a história.

TRAGAM A MACONHA (2017)

A comédia de 2017 acompanha três agentes de um departamento falso de maconha legal no Uruguai, que recebem a missão de viajar aos Estados Unidos e trazer de volta 50 toneladas de cannabis para o país.

Ao longo da saga, o grupo, que finge representar a Câmara Uruguaia da Maconha Legalizada, se encontra com diversas autoridades que realmente acreditam que se trata de uma comitiva oficial.

No estilo de documentário falso, Pepe Mujica concordou em participar da produção e faz o papel de si mesmo.

EL ABUSO (A SER LANÇADA)

Dirigida por Fernando Meirelles e Cesar Chalone, a série ainda inédita acompanhará a história da fuga de Pepe Mujica e de mais de 100 prisioneiros políticos dos Tupamaros, em 1971, da prisão.

A produção ainda não possui uma data de lançamento oficial. Sabe-se, no entanto, que Enzo Vogrinic estrelará a série e que ela contará com oito episódios e está sendo adaptada por Mariana Santangelo.