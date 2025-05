Filme de Scorsese trará a última entrevista inédita do papa Francisco

O cineasta Martin Scorsese dará continuidade à produção do documentário “Aldeias: uma nova história”, com a última entrevista inédita diante das câmeras do papa Francisco.

De acordo com a revista americana Variety, a produção será financiada de forma independente por patrocinadores e doadores internacionais, o que possibilitará que toda a renda seja destinada à expansão do projeto de educação global fundado por Francisco e desenvolvido pela Scholas Occurrentes.

A conversa entre o papa e Martin Scorsese foi gravada exclusivamente para a produção. O cineasta destaca a importância da união humana, promovendo a diversidade, o respeito e o conhecimento por meio do cinema.

“Agora, mais do que nunca, precisamos conversar uns com os outros, ouvir uns aos outros transculturalmente. Uma das melhores maneiras de fazer isso é compartilhar as histórias de quem somos, refletidas em nossas vidas e experiências pessoais”, argumenta Scorcese.

A direção do filme também é assinada por Clare Tavernor, Johnny Shipley e Amy Foster.