Minas Gerais mostra seu cinema em Cannes com nove longas inéditos

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O Oscar para “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, e o Urso de Prata em Berlim para “O último azul”, de Gabriel Mascaro, esquentaram a participação brasileira no Festival de Cannes, que começa nesta terça-feira (13/5).

O Brasil é o país de honra no Marché Du Film, o centro de negócios do festival. É o maior encontro internacional de profissionais do segmento, reunindo, a cada edição, em torno de 15 mil participantes de 140 países.

A delegação brasileira de 60 pessoas que desembarca nesta semana na França é encabeçada pela Ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ela participa de uma das três conferências em que profissionais brasileiros abordarão a produção audiovisual no país.

Na quinta-feira (15/5), haverá o painel “O ecossistema audiovisual brasileiro e suas instituições”. Além da ministra, do embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares, da secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, o encontro terá a presença da secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras.

Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os quatro estados que participarão ativamente do Marché. Nove longas-metragens mineiros inéditos serão apresentados ao mercado internacional por meio de ação realizada pelo Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais (Sindav-MG), em parceria com o MinC e o Marché, com patrocínio da PBH, SMC e Belo Horizonte Film Commission.



Mapeamento

Presidente do Sindav, Daniela Fernandes explica que já vinha sendo feito um mapeamento da produção audiovisual mineira para a criação de um calendário de internacionalização das obras. “Quando surgiu essa iniciativa, analisamos quais longas inéditos, em fase final de produção ou em início de pós-produção, teriam o perfil do Marché.”

Desta maneira, foram selecionados "Engenharia do crime", de Fernanda Araújo, da Camisa Listrada; "O grande reinado do Rosário de Itapecerica", de Elizabeth Tavares, da Espacial Filmes; "Abre alas", de Úrsula Rösele, da Le Petit; "O melhor queijo do mundo", de Lucas Assunção, do Nicho Hub; "Maria, a rainha louca", de Elza Cataldo, da Persona Filmes; "Outubro", de Vinícius Correia, da Ponta de Anzol; "Causos fantásticos", de Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, do Qu4rto Studio; "Só não posso dizer o nome", de Helvécio Ratton, da Quimera Filmes; e "Ressonâncias", de Ana Amélia Arantes, da Tessitura Cultural.

Na quinta-feira (15/5), ao meio-dia, haverá no Marché uma sessão exclusiva para agentes de vendas, festivais e distribuidoras internacionais em que todos esses longas serão apresentados – serão sete minutos de cada um dos filmes mais três em que os realizadores vão falar sobre suas respectivas obras.

É a primeira vez que uma ação deste perfil acontece, comenta Daniela. “Minas é o único estado que está propondo um ‘case’ da produção local. Achamos que, neste momento, é mais importante fazer a ponte de comercialização, coprodução e parcerias do que montar um estande.”

Ela acrescenta que cada um dos filmes foi pensado para um mercado específico. “(Cannes) Sempre teve a presença da filmografia mineira, mas nunca dessa forma e quantidade.”