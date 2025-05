Com Brad Pitt, novo trailer de 'F1' é lançado pela Warner Bros

Um novo trailer de "F1", próximo longa estrelado por Brad Pitt, 61, foi divulgado pela Warner Bros. Pictures nesta segunda-feira (12/5). As cenas intensas mostram a tensão e a rivalidade que marcam o universo da categoria principal do automobilismo - inclusive entre pilotos da mesma equipe.

Dirigido por Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"), o filme chega aos cinemas brasileiros em 26 de junho, e acompanha a história de Sonny Hayes (Pitt), um ex-astro do automobilismo cuja carreira foi interrompida após um grave acidente. Três décadas depois, ele é convidado a retornar às pistas para tentar salvar uma escuderia prestes a fechar as portas.

No entanto, Sonny terá um desafio extra: dividir a equipe com o talentoso e ambicioso novato Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris. A rivalidade entre os dois promete ser o motor emocional da trama.

O elenco também conta com nomes de peso como Javier Bardem, Tobias Menzies e Kim Bodnia. Além disso, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, faz uma participação especial na trama e atua como um dos produtores executivos do longa.





Parte das cenas foram gravadas durante o Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, no final de novembro de 2024, o que garante ainda mais autenticidade às sequências de corrida. Em julho, a produção já tinha divulgado o primeiro trailer de "F1".