Me Mostra inicia hoje a primeira edição em 2025

Com o tema “Dramaturgia dos sonhos”, inspirado pela dimensão onírica e lúdica do teatro, começa nesta terça-feira (13/5) a primeira edição deste ano do Me Mostra, coletânea de cenas curtas organizada anualmente por estudantes do curso de Teatro do Cefart.

Podem participar da mostra alunos do primeiro ao terceiro ano do curso, além de ex-alunos convidados, selecionados por meio de editais internos. A programação desta edição – que prossegue até sábado (17/5), sempre às 19h, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes – inclui 28 cenas, com duração máxima de 15 minutos cada uma, divididas entre cinco a seis apresentações por noite.

Segundo Dora Campos, estudante do Cefart (Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado), a mostra oferece um espaço de experimentação e autonomia criativa para os jovens artistas. “O propósito é que nós nos organizemos como estudantes para construir as cenas. Seja individualmente ou com a ajuda uns dos outros”, diz.

Caloura

Dora apresenta nesta terça a cena “(Documento sem título).pdf”. No ano passado, como caloura do curso de teatro, participou das duas edições do Me Mostra com as cenas coletivas “Brinde mineiro” e “Cabeça de papelão” – apresentada também no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto.

Sozinha no palco da mostra pela primeira vez, a estudante faz um monólogo sobre patos. A cena parece leve ao início, mas se transforma em um debate reflexivo sobre o individualismo crescente na sociedade, conforme ela explica.

“É a mistura entre humor e viagem psicológica. O pato é um animal que as pessoas pouco olham e pouco reparam. Ao pensar sobre um bicho que a gente não vê, eu também falo sobre a individualidade e a sociedade que caminha para ser cada vez mais segmentada”, afirma Dora.

Ela assina a dramaturgia da cena e divide a direção com Anê Guimarães e Sabrina Gleyce, que participa da equipe de curadoria da Me Mostra e apresenta a cena “Pirení” na sexta (16/5).

Peixe mágico

Com abordagem que utiliza linguagem poética para discutir questões socioambientais, “Pirení” apresenta um peixe mágico homônimo que foi capturado e morto, tendo sua pele arrancada. Para a montagem, Sabrina mescla monólogo, jogo corporal, música cantada e sonoplastia de instrumentos como o pau-de-chuva.

As cenas de Dora e Sabrina, assim como outras inscritas, compartilham a contação de histórias como elo principal. De modo inverso aos anos anteriores, a curadoria desta edição optou por definir o tema somente após receber as propostas e, a partir de semelhanças como essas, a “dramaturgia dos sonhos” surgiu como temática recorrente.

“Não se trata necessariamente do sonho de deitar a cabeça e dormir, mas de desejar um futuro diferente. Retornamos a uma afirmação da teoria que estudamos de que o teatro é um lugar para sonharmos com outros mundos, modos de viver e modos de se contar a história, além de ser um espaço para desejo de mudança”, diz Sabrina.

“ME MOSTRA: DRAMATURGIA DOS SONHOS”

Mostra de cenas curtas do curso de teatro do Cefart. Desta terça (13/5) a sábado (17/5), às 19h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria, a partir das 18h.





* Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes