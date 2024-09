Chico Pelúcio

Especial para o EM

Na primeira década deste milênio, a cultura passou a ter mais atenção do poder público, especialmente do Governo Federal, que impulsionou esse movimento. Ali, começava a se desenhar uma política pública para o setor, tendo as leis de incentivo à cultura como seu principal mecanismo junto aos editais. Entre outras iniciativas, veio a orientação para o patrocínio das grandes empresas estatais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, Eletrobrás, mas, em especial, a Petrobrás, que chegou a ser comparada ao próprio Ministério da Cultura. Essa última foi responsável pelo maior programa de apoio aos festivais de teatro no Brasil, objeto de análise deste artigo.

Nas décadas de 1980 e 1990, os festivais tiveram grande importância, pois oportunizavam, ao público e aos artistas, conhecerem obras de relevância produzidas em outros estados e países. Era um tempo sem internet e de grande dificuldade de viajar com espetáculos.



Já na primeira década dos anos 2000, vivenciamos o boom dos festivais em formato de “vitrine de espetáculo”, que, nessa época, já se mostrava defasado, exigindo renovação. Entretanto, cada vez mais, esses eventos tornaram-se apenas mostras de espetáculos. Via-se, somente, o resultado, mas pouco se podia saber do processo e dos princípios a nortear aquelas obras. Nesse sentido, o exíguo resíduo deixado na cidade poderia ser considerado, até mesmo, negativo.



São vários os motivos que levaram a essa realidade. O primeiro é a falta de propósito das organizações em priorizar oportunidades de intercâmbios, trocas, coproduções, desdobramentos pré ou pós-festival que pudessem, realmente, deixar frutos significativos para as artes cênicas locais. Somado a esse problema, vem o fator econômico, que leva a produção do festival a adotar uma prática de “bate e volta” dos artistas e técnicos dos espetáculos, o que dificulta qualquer possibilidade de troca entre os participantes.



Outra questão séria é a exigência de visibilidade dos patrocinadores e do poder público, o que leva a uma programação radicalmente midiática. Encontros, conhecimentos, trocas, processos, intercâmbios longevos, ações de continuidade, nada disso vende produtos, expõe marcas ou resulta em votos eleitorais.



E, mais recentemente, presenciamos a fase das curadorias, que têm desprezado a excelência do espetáculo, a história, a idade e o conhecimento de grupos e artistas. Elas também tendem a ignorar a importância dos processos, ao privilegiar, tão somente, o tema abordado pelas montagens. Há um grave desequilíbrio entre ética e estética. Há uma radicalização do politicamente correto, de forma incorreta.



Assim, a grande maioria dos festivais tem chafurdado na mesmice.



Dentre eles, o FIT BH foi o que mais “envelheceu”, numa vertiginosa queda, permeada pela falta de diálogo com artistas e produtores locais, e pela burocracia municipal paralisante, que impede qualquer renovação/inovação do festival (leia-se MROSC). Somam-se, a tudo isso, a desarticulação e a desunião dos artistas de Belo Horizonte, incapazes de se posicionar contra os absurdos que envolveram a realização do FIT nas últimas edições. Chegou-se, até mesmo, de forma capciosa, a cancelar o Festival durante a pandemia, exatamente quando a classe artística da cidade mais precisava de apoio.



Portanto, tudo se agrava diante da incapacidade dos artistas e dos gestores públicos em buscar saídas para esse impasse burocrático e necrosante do Festival. Assim, o FIT BH, nas últimas edições, foi, literalmente, um festival de equívocos e de mal realização, o que vem afastando artistas, mídia e público.



Pergunto: qual o legado deixado pelo FIT para a cidade, o público e grupos locais? Qual é o diálogo entre organizadores e as artes cênicas da cidade nas últimas edições? Ainda: como podemos nos articular para minorar os danos da burocracia, que impede a realização e a inovação do FIT BH? Como ter um planejamento que garanta diálogos, construção mais participativa e um planejamento adequado a um festival internacional? Onde e como está armazenada a memória do Festival? Para onde vai todo o material adquirido na realização de cada evento?



Alguns festivais organizados pela sociedade civil podem ser referência para reflexões. Cito, como exemplo, o Festival de Teatro Brasileiro, com a clara proposta de fortalecer o teatro nacional por meio de intercâmbios entre grupos e artistas de dois estados. Além disso, esse Festival tem, como um dos focos principais, atender à educação, dedicando grande parte de sua programação a professores e crianças de escolas públicas.



Como outro modelo, podemos citar a extinta Mostra de Teatro Internacional da Cooperativa de São Paulo, que tinha, como foco, a troca de experiências e processos, promovendo, além das apresentações, uma série de encontros, demonstrações, oficinas, debates e palestras. Para que isso acontecesse a contento, todos os grupos, artistas, técnicos, curadores, jornalistas e críticos tinham que permanecer em todos os dez dias de Festival, para participar das atividades.



Nesse viés, o Festival Cenas Curtas – FCC – do Centro Cultural Galpão Cine Horto, em sua particularidade, tem se reinventado a cada ano, e, sem dúvida, vem deixando um legado importantíssimo para a cidade e o Brasil. Criado em 1999, o Festival Cenas Curtas comemora, neste ano, 25 anos de realizações sem interrupção – e, mesmo no período crítico de pandemia da Covid 19, realizou-se uma versão do evento. Desde o início, nosso objetivo é o de provocar e oferecer espaço para criações instigantes e de pesquisa de linguagem. Usamos dizer que ali é o lugar para “o risco e o erro”, e preparamos um ambiente de acolhimento e apoio a todos os artistas, para que encenem suas ideias com boas condições técnicas e liberdade.

Os 25 anos de realização comprovaram, uma vez mais, a importância da perenidade das ações na área cultural. É exatamente a continuidade que nos permite ter parâmetros e indicadores de avaliação, além de acompanhar carreiras de artistas e técnicos, o que nos dá dados para as renovações frequentes. Estamos sempre atentos para entender as mudanças advindas de nossas ações, para aperfeiçoá-las no presente. Nesse tempo, inventamos e reinventamos muitos projetos. Talvez, o mais importante deles tenha sido a criação do Rascunho de Cena, e, depois, do Cena Espetáculo.



Percebemos, logo no início, que muitas cenas de 15 minutos davam continuidade e se transformavam em um espetáculo teatral. Organizamos, então, um pré-festival para 12 cenas de 8 minutos da grande Belo Horizonte, escolhidas por edital, chamado Rascunho de Cena. Elas se apresentam para o público e quatro dessas 12 cenas são selecionadas por uma curadoria, a fim de se desenvolver em cenas de 15 minutos, apresentadas, alguns meses depois, no Cenas Curtas. Nesse segundo momento, uma curadoria elege uma delas para receber o apoio financeiro e logístico do Galpão Cine Horto, com o intuito de dar continuidade a sua proposta e se tornar a Cena Espetáculo.



Nesse percurso, além de fomentar artistas e grupos, incentivamos a pesquisa de linguagem e, não menos importante, formamos um público especializado, que acompanha o artista em sua criação, desde o Rascunho de Cena e o Cenas Curtas, até a finalização de seu espetáculo teatral. Muito bons frutos e espetáculos foram colhidos desses projetos.



Dentre outras iniciativas, há a parceria com grupos e espaços da Regional Leste, que, juntos, fazem uma programação paralela ao Festival, com performances, shows e bares. Essa atividade, a que chamamos de Rolê, deu origem à campanha para a consolidação do Corredor Leste de Cultura, que tem contribuído muito para a ressignificação do bairro, ao promover, durante o ano, vários eventos que movimentam toda a economia local. São bares, espaços culturais, o comércio em geral, e, até mesmo, moradias que têm se beneficiado desses movimentos.



Não é precipitado dizer que grande parte dos artistas, grupos, técnicos de Belo Horizonte, e mais um tanto do Brasil, passou pelo Festival em alguma ocasião, e teve, ali, momentos importantes na construção de suas trajetórias. Mais do que isso, bons e instigantes espetáculos da cidade e do Brasil começaram como uma cena curta. Várias montagens que fortaleceram coletivos foram viabilizadas pelo Cena Espetáculo. Diretores, atores, dramaturgos, cenógrafos, figurinistas, iluminadores e técnicos deixaram suas marcas no nosso palco, e, certamente, nós também deixamos nossa digital de afeto e profissionalismo em suas almas e histórias.

CHICO PELÚCIO é ator do Grupo Galpão, diretor geral e gerente executivo do Galpão Cine Horto

Festival Cenas Curtas

• De hoje (21/9) ao dia 28 deste mês no Galpão Cine Horto. Confira a programação no site galpaocinehorto.com.br