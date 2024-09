Maurício Guilherme Silva Jr.

(textos)

Bruno Assis Fonseca

(ilustrações)



Sobre o livro e os autores

O autor dos textos, Maurício Guilherme Silva Jr. conta que “Miúda” é uma aventura multidisciplinar, com uma protagonista que lembra atos e fatos marcantes de sua trajetória. “Neste sentido, a narrativa se constrói no passeio da protagonista por fascinantes espaços, situações e dialogismos. Importante frisar, aliás, que leitores e leitoras só conhecerão a identidade da personagem na última página do livro, numa espécie de enigma em meio ao complexo caleidoscópio da vida e do conhecimento (científico, humano, cotidiano)”, conta Maurício.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ele avisa que a obra é destinada às crianças, mas “dedicada a leitores de quaisquer idades, desde que sensíveis aos dilemas e às maravilhas da natureza e das relações humanas”. Assim, “Miúda” narra experiências relativas ao meio ambiente, física, matemática, agricultura, psicologia, história e relações sociais. Responsável pelos textos, Maurício Guilherme é professor universitário, pesquisador, músico e escritor.

Mestre e doutor em Estudos Literários pela UFMG, com pesquisas, respectivamente, sobre a poesia de José Paulo Paes e o cronismo de Carlos Heitor Cony, também realizou pós-doutorado em Comunicação Social pela UFMG. As ilustrações são assinadas pelo artista visual Bruno Assis Fonseca, que nasceu em Portugal, mudou-se para o Brasil em 2013 e é ilustrador de cinco livros.

capa do livro"Miúda" reprodução

“Miúda”

• De Mauricio Guilherme Silva Jr. e Bruno Assis Fonseca

• Estraladabão

• Editora UFMG

• 28 páginas.

• R$ 28,50

• Lançamento neste sábado (21/09), de 11h às 14h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, BH).