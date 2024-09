Luiza Mussnich

receituário



em resposta a Chico Alvim

diferente

do que se faz com um resfriado

pondo um casaquinho na bolsa

meias pra dormir

não se prevenir

da paixão



por mais que depois

a gente fique tremendo

a gente fique temendo

a gente fique de ressaca

a gente fique doído

doido atrás de um remedinho

paixão

um alvo do qual procuramos desviar

mas que atingimos sem querer apesar

da falta de pontaria

aperto o gatilho

quem cai

sou eu



turismo

quando alguém diz

que conheceu uma cidade

porque por lá passou

três quatro dias

visitou a igreja tal

o castelo medieval

tomou um sorvete em frente ao monumento

de um cavaleiro empunhando uma espada

se debruçou no parapeito daquela sacada

com vista para o rio

provou a comida típica

o chope com muita espuma

para conhecer uma cidade

para conhecer alguém

é preciso mais

do que três quatro dias

por mais que sejam dias longos e bonitos

que escureça tarde

quando alguém diz

que conheceu uma cidade

numa viagem turística

tenho vontade de dizer

que quando vou a uma nova cidade

tenho sempre a sensação

de não a conhecer

como você e eu

turistas um do outro

que temos apenas

nos visitado

mas com a assiduidade

com que visitamos alguém

gravemente doente

o cenário é quase o mesmo:

nós ali febris

tentando não padecer



loteria

vocês se conhecem sem saber

se aquilo vai durar

um flerte no bar

romance epistolar

uma embriaguez

as horas daquela noite num motel ao lado

alguns minutos num lavabo

tempo de a neve parar de cair

trinta meses, o quanto duram as paixões

dá pra embaçar um carro

tempo suficiente para passar a madrugada ajudando o

outro a expelir catarro

tempo que os tempos não comportam

um namoro em que se conheçam as famílias

um carnaval

duas filhas

uma viagem de cinco dias

alguns poemas

um casamento

um testamento

três cachorros

um bonsai

uma música

uma biblioteca compartilhada

uma tartaruga

uma vida inteira

a vida inteira tentando esquecer



depois de Ana Martins Marques

duas pessoas

arrumando os mesmos livros

em estantes em instantes

diferentes

formam um par?

doença

contraiu matrimônio



apocalipse

se o mundo acabar amanhã

sobram baratas

assentos do meio

jujubas laranjas

tesão

poemas

pizzas de aliche

pelúcias na maquininha do parque

culpa

tamanhos pp

carros brancos

chupetas perdidas

sonhos incompreendidos

milhares de galáxias intactas

o amor



Sobre a autora e o livro

Nascida no Rio de Janeiro em 1991, Luiza Mussnich chega ao terceiro livro de poemas, “Todo o resto é muito cedo”. Os anteriores foram “Lágrimas não caem no espaço” (2018) e “Tudo coisa da nossa cabeça” (2021). No novo livro, o primeiro pela editora Bazar do Tempo, a carioca estabelece diálogos com outros poetas como Francisco Alvim e Ana Martins Marques.

No posfácio, a poeta e tradutora Prisca Agustoni destaca o fato de Mussnich retomar “o fio antigo da necessidade humana da representação (como é possível ver no título do belíssimo poema “origem da representação”)” e conduzir o leitor a um “universo poético em tensão, no qual Eros e Thanatos – dois deuses poderosos da mitologia grega – disputam a narrativa”.

“Em especial”, aponta a autora do premiado “O gosto amargo dos metais”, “o amor e suas várias declinações se configura como o tema dominante do livro e atravessa quase todos os poemas, como uma faca que entra num corpo vibrante e disseca seus funcionamentos: alegria, medo, terror, paixão, loucura, leveza, tristeza, frustração, gravidade, ironia, desilusão, desamor.”

capa do livro "Todo o resto é muito cedo" reprodução

“Todo o resto é muito cedo”

• De Luiza Mussnich

• Bazar do Tempo

• 88 páginas

• R$ 58,00