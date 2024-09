A Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99) será palco neste sábado (14/9) de uma combinação entre literatura e música. Às 11h30, será lançado o livro “Fora do prazo de validade”(Libertinagem), da autora Ana Paula Dacota (foto), seguido de um show da banda The Elephants.

Conhecida pela postura crítica e por não ter medo de confrontar as hipocrisias sociais, Dacota apresenta uma obra que se define como sem rótulos, que reflete a tendência mundial da female rage — a raiva feminina, um sentimento reprimido e silenciado ao longo dos anos, que agora encontra espaço e voz. Leia, abaixo, alguns poemas do livro “Fora do prazo de validade”.

diáspora

desembarcados da África

meus ancestrais viveram em senzalas

uma bisavó, indígena, morou na floresta, em taba

uma avó, aquilombada, construiu a própria casa

[de adobe com teto de palha

mãe – de pele clara – foi criada nas casas dos brancos

mãe – de pele clara – foi criada para ser criada em troca de

[pão e casa

um dia, mãe, maltratada

revoltada, fugiu da casa

a rua foi sua morada

por meu pai ficou enamorada

juntaram os panos, dividiram o papelão

[papelão e sucata viravam pão



no morro nasci / no morro cresci / no morro

quase morri / no morro sobrevivi

no morro sofri / no morro moro num barraco / e lá

só vai gente bamba

no morro minha vida virou um samba.

o ser e o não ser tão de Riobaldo

OlhO no seu OlhO

tão pertim de mim

OlhO no seu OlhO

tão verdim

início, meio e fim

verde que aclara

ampara meu viver

quando dormes

tão pertim de mim

OlhO seu OlhO

tão fechadim

quero contar seus cílios

quero tocar as mechas

desse cabelo e cheirar

o suor da pele morena a exalar

aqui nesse antro de machos

o sertão inunda a janela

o ele podia ser ela

esse amor não tenho

como ser, tão grande

onde guardar, onde viver

meu pau é uma vela

buracos onde entro me confundem as ideia

levanto minha carcaça

corro noite adentro

pau com pau devia ser tão normal

assim como OlhO no OlhO

afundo desejos no matagal



*



a desilusão da poeta

não agrado os influentes

digo não às falsidades

pago o preço por ser autêntica

ignoro máscaras impostas

meia dúzia de fãs

elogiam meus versos

sigo me autopublicando

sou meu próprio curador

tento domesticar meu ego

por que diabos insisto em escrever

se às vezes mal tenho o que comer?

meu nome é sem sobrenome importante

nas livrarias meu livros se empoeiram nas estantes

*

a bandeira do vencedor

os abutres sempre seguem

a bandeira do vencedor

sobre sangue inocente se erguem

inimigos se identificam pela cor

a bandeira do perdedor

vira alvo de chacota

posts rivalizam

memes viralizam

até que ninguém mais nota

tudo sendo devorado pela horda

na hora que o povo acorda

já não vota