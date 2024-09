O livro infantojuvenil “Felícia e a graça do dia em que espiei o céu”, da editora Aletria, ganha lançamento neste sábado (21/9). Escrito por Sidneia Simões e ilustrado por Santiago Régis, o livro é dedicado à memória da artista venezuelana Julieta Hernández, brutalmente assassinada no Amazonas no fim do ano passado.

Na obra, como na vida de Julieta, Felicia é uma artista que viaja sozinha pelo Brasil distribuindo sorrisos e alegrias. “Diferente do que aconteceu com Julieta, no livro a personagem consegue habitar um mundo que ainda não existe para as mulheres, onde o direito de ir e vir continua valendo quando se está sozinha, onde uma mulher pode viver conforme sua própria vontade”, ressalta a apresentação.

Na quarta capa, a poeta e tradutora Ana Elisa Ribeiro destaca a presença de “poesia e sonoridades” no livro. “Junto disso, a gente se abisma com tantas cores, paisagens, campo e cidade, esquina e sombra de árvore, favela, sertão e mansão. Quase é possível ouvir o rangido gostoso da bicicleta pelos caminhos, sejam eles de pedra, de areia ou de asfalto”, afirma Ana Elisa.

O lançamento neste sábado (21/9) começa às 10h, na Casa da Floresta (Rua Silva Ortiz, 78, bairro Floresta, BH).