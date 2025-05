Ingressos já estão à venda para 'Chatô e os Diários Associados' em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

“Sensacional”, “maravilhoso” e “imperdível”. Dessa forma, nomes de destaque da cultura brasileira descrevem o musical “Chatô e os Diários Associados – 100 anos de paixão”, que chega a Belo Horizonte em 31 de maio e 1º de junho, com três apresentações no Sesc Palladium. Os ingressos já estão à venda.

O ator Marcos Palmeira, o Zé Leôncio do remake de “Pantanal” (Globo), destacou a importância histórica do musical. “Um espetáculo muito importante, com elenco maravilhoso, direção de Tadeu Aguiar e texto de força cultural muito relevante”, afirmou.

Na opinião de Tadeu Schmidt, apresentador do “Big brother Brasil – BBB”, o espetáculo é “sensacional” e “imperdível”.



Rainer Cadete ressaltou a relevância cultural da montagem. “É um espetáculo que fala sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Emocionante, com vozes incríveis. Imperdível”, afirmou o ator, que interpretou Visky na série “Verdades secretas”.

O músico Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, aprovou: “Sou vítima da alegria de ter visto esta peça. Vale muito a pena.”.

Jayme Periard, ator conhecido por papéis como Tito, em “A gata comeu” (Globo), e Avelino, em “Dona Beja” (TV Manchete), destacou o trabalho dos colegas no palco. "É muito bom quando você vê tanto talento no palco. Uma produção belíssima. Fiquei muito feliz de ter vindo, muito emocionado”, comentou.

Rio, Brasília e SP

O musical, que celebra o centenário do conglomerado de comunicação ao qual pertencem o Estado de Minas, TV Alterosa portais Uai e Em.com.br, Correio Braziliense e Rádio Tupi, entre outras empresas, estreou em 28 de março no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Neste mês de maio, a montagem passará por Brasília. Depois de Belo Horizonte, seguirá para São Paulo.

O espetáculo é baseado na biografia de Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados, o best-seller “Chatô, o Rei do Brasil” (1994), escrito pelo mineiro Fernando Morais, que também assina o roteiro do musical junto de Eduardo Bakr. A direção é de Tadeu Aguiar.

Jornalista, escritor, advogado, empresário e político, o paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo (1892-1968) revolucionou a imprensa brasileira e introduziu a televisão no país.

O roteiro do musical transita entre passado e presente, destacando a importância dos Diários Associados para a música popular brasileira. Ganham destaque canções de Dorival Caymmi, Lamartine Babo e Caetano Veloso, entre muitos outros.

A história se inicia nos dias atuais. O jornalista Fabiano caminha pela Praça da Independência, no Recife, e se depara com a estátua de Assis Chateaubriand, que ganha vida ao ter sua caneta roubada.

O encontro dá início a uma viagem ao passado do Brasil, transportando o público até 1924, quando Chatô, aos 32 anos, comprou O Jornal, no Rio de Janeiro, iniciando ali a história dos Associados.

Elenco

O elenco conta com Stepan Nercessian como Chatô, Claudio Lins como Fabiano, Patrícia França como Juliana, namorada de Fabiano, e Sylvia Massari como Dona Janete, a secretária de Assis Chateaubriand.

Em 1950, Chatô inaugurou a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi. Três anos antes, havia criado o Museu de Arte de São Paulo (Masp). Seu grupo somou mais de 100 veículos, entre jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, com presença de Norte a Sul do país.

Com cerca de duas horas e dividido em dois atos, o espetáculo conta com elenco coadjuvante de 14 artistas e banda com nove músicos. A coreografia é assinada por Carlinhos de Jesus e a direção musical por Thalyson Rodrigues, com supervisão de Guto Graça Mello.

CHATÔ & OS DIÁRIOS ASSOCIADOS – 100 ANOS DE PAIXÃO

Sessões em BH nos dias 31 de maio (sábado), às 15h e às 20h, e 1º de junho (domingo), às 18h. Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Plateia 1: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia). Plateia 2: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia). Plateia 3: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda na plataforma Sympla.