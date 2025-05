Morre aos 92 anos diretor que venceu três vezes o Oscar

Robert Benton, diretor que venceu três vezes o Oscar, morreu aos 92 anos, no último domingo (11/5), em Manhattan.

A morte foi confirmada por sua assistente ao The New York Times. Ele morreu em casa e o motivo não foi revelado.

Benton venceu três vezes o Oscar. Um de diretor, por "Kramer vs Kramer" (1979), e dois de roteiro, por "Kramer vs Kramer" e "Um lugar no coração" (1984).

Ele começou a carreira como diretor de arte na revista Esquire e se tornou conhecido ao co-escrever, ao lado de David Newman, o clássico "Bonnie e Clyde" (1967). Robert Benton nasceu no Texas, nos EUA, e era formado em Belas Artes na Universidade do Texas.

Alguns atores venceram o Oscar por papéis em seus filmes, como Dustin Hoffman, Meryl Streep e Sally Field. "A sangue frio" (2005), "Revelações" (2003) e "Na calada da noite" (1982) são algumas de suas outras obras.