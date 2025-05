Veja como foi a primeira semana do julgamento de P. Diddy

O julgamento de Sean Combs, o P. Diddy, começou nesta semana. Saiba tudo o que aconteceu no tribunal.

Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, citou abusos e violências em seu relacionamento de 10 anos com o rapper. Ela afirmou ter sido vítima de chutes, golpes na cabeça e outras agressões.

A cantora indicou que também foi ameaçada pelo magnata da música. De acordo com ela, P. Diddy "surtou" e a chantageou ao descobrir sobre seu namoro com Kid Cudi, dizendo que publicaria vídeos sexuais explícitos em uma festa "freak off".

Michael B. Jordan foi mencionado no tribunal. Conforme o TMZ, o ator teria sido incluído em uma lista de celebridades apresentada ao júri. Em 2015, como noticiou à CNN, Ventura teria iniciado um affair com ele. No processo, ela alegou que passou a véspera de Ano-Novo com o astro e Diddy o ameaçou ao descobrir.

A artista disse que o músico a forçou a ter atos sexuais repugnantes e participar de festas "freak off". No depoimento, confessou que não se sentia confortável em dizer "não" ao então parceiro, além de comentar que ele contratava profissionais do sexo por milhares de dólares para transar com ela nesses eventos, regados a drogas.

A defesa do empresário exibiu trocas de mensagens entre ele e a ex-parceira, revelando que ela parecia animada com as "freak offs" e a contradizendo. A cantora apontou que eles eram adeptos do swing de casais, e os advogados do dono da Bad Boy Records insistiram que ele era "swinger" e não criminoso.

O uso de drogas também foi destacado no julgamento. A ex do famoso relembrou que ele teve uma overdose de analgésicos em 2012, após participar de uma "freak off", de um clube de sexo e de uma festa na Mansão da Playboy, em Los Angeles.

Promotores pediram para que interrogatório de Cassie Ventura pela defesa de P. Diddy termine nesta sexta-feira (16/5). As autoridades alegaram temer que seu julgamento seja anulado caso ela entre em trabalho de parto e interrompa seu depoimento na próxima semana.