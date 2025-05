Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

crédito: The Eclectic Agency/Divulgação

Amy Winehouse (1983-2011) esteve uma única vez no Brasil. Em janeiro de 2011, fez uma conturbada turnê, dentro e fora dos palcos. Cinco shows, em Florianópolis, Rio, Recife e São Paulo. Este último, no encerramento da temporada para uma plateia de 30 mil pessoas, foi um desastre. A cantora parecia ausente do palco, para falar o mínimo. Seis meses depois, a tragédia de sua morte, aos 27 anos, revelou ao mundo a fragilidade da primeira superstar desse milênio.

A banda que a acompanhou até o fim faz show neste domingo (18/5), no BeFly Minascentro. The Amy Winehouse Band reúne o baixista Dale Davis, também diretor musical da cantora, o baterista Stuart Anning, o trompetista Henry Collins, o saxofonista Dave Temple e o guitarrista Hawi Gondwe. Na voz, o combo conta com a cantora Bronte Shande.

“Infelizmente, ela estava muito doente na época daqueles shows. Na verdade, tentamos algumas vezes ir ao Brasil, acho que foram quatro tentativas, mas não conseguimos. Depois de tudo, o que queremos é cuidar do legado dela e proporcionar um grande show”, comenta Davis, que esteve com Amy até dois dias antes de sua morte, em 23 de julho de 2011, em decorrência de excesso de álcool.

O repertório do show abrange os dois álbuns de estúdio da cantora, “Frank” (2003) e “Back to black” (2006). A banda também toca alguns covers que ela apresentava. “Não incluímos muito de ‘Lioness: Hidden treasures’ (álbum póstumo de 2011, que reuniu demos e algumas inéditas que entrariam em seu terceiro disco) porque tentamos manter o repertório que tocávamos com ela”, continua o baixista.

Diretor e amigo

Dale não tocou nos dois álbuns de Amy. A conheceu em 2003, pouco após das gravações de “Frank”. “Fui numa audição que o Stuart (baterista do show) me convidou. Na época, ele era o diretor. Não entrei, foi outro baixista que ficou com a vaga. Só que ele só fez um show e depois não continuou. Daí me chamaram”, continua ele, que se tornou não só diretor musical da banda da turnê quanto também amigo muito próximo da cantora.

Amy, para ele, sempre foi uma pessoa “generosa e corajosa”, que fazia a todos “se sentirem especiais”. Dale comenta que a banda evitou tocar o repertório dela nos primeiros anos após sua morte. Em 2015, com o lançamento do longa “Amy”, de Asif Kapadia, que venceu o Oscar de Melhor Documentário, a banda foi reunida para um show no lançamento do filme.

“Nos sentimos bem naquele momento e em tudo o que o filme (do qual Dale participa) mostrou sobre ela. Então, resolvemos nos unir, já que se alguém iria fazer aquilo, que fôssemos nós”, continua ele.

Desde então, a banda está fazendo shows. A cantora é que mudou. “Estávamos em plena turnê e a cantora que faria a parte dela acabou não vingando. A Bronson foi chamada de última hora para um show, e quando a ouvi, vi que se tivesse oportunidade de trabalhar com ela, eu iria. Essa chance veio três anos mais tarde e há quatro ela está com a gente”, conclui Dale, que está encerrando sua primeira temporada sul-americana justamente com o show de Belo Horizonte.

“THE AMY WINEHOUSE BAND”

Show domingo (18/5), às 19h, no BeFly Minascentro, Avenida Augusto de Lima, 785, Centro. Ingressos: Plateia 1 – R$ 340 e R$ 170 (meia); Plateia 2 – R$ 280 e R$ 140 (meia); Social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível – R$ 260 (plateia 1) e R$ 210 (plateia 2). À venda no local e no sympla.com.br.