Praça da Assembleia abriga festival gratuito amanhã

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Música, teatro, circo e gastronomia compõem a programação gratuita da edição especial, comemorativa aos 10 anos do festival Meu Vizinho Pardini, neste sábado (17/5), das 10h até as 20h, na Praça da Assembleia. Zeca Baleiro fecha a maratona de atrações, acompanhado por sua banda. Ao longo do dia, o público poderá conferir vários outros shows, de gêneros diversos, e espetáculos cênicos.



O Grupo Somos abre os trabalhos, com o espetáculo “Somos todos um”, montagem que reúne cenas curtas nas áreas de dança clássica, jazz e urbana, sob direção artística de Lilian Nunes. Os percussionistas do grupo Arautos do Gueto, a trupe de palhaçaria Sociedade do Riso e os cantores Adriana Moreira e Maurício Tizumba fazem participação especial.



Em seguida, o Trio Amaranto ocupa o palco com o espetáculo “A menina dos olhos virados”. As duas atrações que abrem a programação correspondem ao que o idealizador do Meu Vizinho Pardini, Rafael Araújo, chama de primeiro momento do festival, voltado principalmente para o público infantil. O segundo momento, a partir do início da tarde, destaca a música, com o show do grupo de samba No Clarão da Lua (às 12h) e o tributo “Viva Dominguinhos”, idealizado pelo percussionista Túlio Araújo.



Canções consagradas

A música segue dando o tom na etapa final, com shows dos grupos Rádio Caos, de pop rock, às 15h, e Soul Much Blues, que traz versões de nomes como Etta James, B.B. King, James Brown e Jimi Hendrix, entre outros, às 16h30. Zeca Baleiro sobre ao palco às 18h para mostrar canções conhecidas de seu repertório, como “Telegrama”, “Flor da pele” e “Bandeira”, além de temas mais recentes, como “Mambo só” e “Respira”, registrada no álbum que lançou com Chico César no ano passado.



Rafael Araújo destaca que a escolha das atrações do projeto é orientada principalmente pelo perfil de cada praça que recebe o evento. “Observamos quem são os frequentadores habituais. Trata-se de olhar para cada espaço que abriga o festival e entender as características dele. A Praça da Assembleia, por exemplo, tem um grande movimento de crianças e de idosos. Ela é central, então é democrática, acolhe diversos públicos”, aponta.



A capacidade do local também é levada em consideração. “A Praça da Assembleia tem um largo central que comporta 3 mil pessoas, que é o que a gente estima para o momento de pico. Consideramos que evento de sucesso não é aquele que atrai multidões, mas aquele em que as pessoas ficam confortáveis”, diz, destacando o fator pontualidade como forma de mitigar os impactos para a vizinhança. “Tudo começa e termina no horário marcado.”



Renovação de público

Flávia Ferraz, que ao lado das irmãs Lúcia e Marina forma o Trio Amaranto, saúda a possibilidade de se apresentar em um evento como o Meu Vizinho Pardini, pelo fato de ser voltado para um público diverso. “É sempre uma alegria quando somos convidadas para um festival assim, porque penso que a oferta gratuita de arte é fundamental para a construção de uma sociedade saudável. Temos, nessas ocasiões, a oportunidade de ampliar nosso público, que vai se renovando”, diz.



O espetáculo “A menina dos olhos virados” é um marco na trajetória do Trio Amaranto, já que se trata de sua primeira incursão na seara das artes cênicas. Conhecido pelo trabalho musical que desenvolve há 27 anos, o grupo concebeu a montagem em 2015, a partir da música homônima, composta por Marina em 2010. No embalo da maternidade, ela escreveu a letra sobre uma menina que via tudo de forma diferente e, segundo Flávia, esse foi o mote para a criação da peça.



“Entramos nesse processo criativo sem saber onde ia dar. Marina também é atriz, tem formação no Teatro da PUC-MG e no Cefart, então nos puxou para esse universo. A partir da letra daquela música, ela foi ampliando a história, ao mesmo tempo em que íamos compondo outras canções, que cumprem a função de explicar o roteiro. Era uma novidade para nós, mas fizemos como uma brincadeira gostosa, que deu certo. Faz 10 anos que lançamos esse espetáculo e nunca deixamos de apresentá-lo”, comenta.

FESTIVAL MEU VIZINHO PARDINI

Neste sábado (17/5), das 10h às 20h, na Praça da Assembleia. Acesso gratuito.

Outro evento

>>> FESTIVAL DO VINHO

Outra programação gratuita em espaço público agita este sábado (17/5) em BH. O Festival do Vinho ocorre na praça José Mendes Júnior, ao lado do Palácio da Liberdade, das 13h às 22h.

A proposta é reunir mais de 40 diferentes rótulos dos principais países produtores, entre eles Argentina, Chile, Brasil, Espanha, Portugal e Itália. Na área gastronômica, serão oferecidas massas especiais, diversos tipos de queijos, frios e outras opções que casam bem com os rótulos.

Haverá show das bandas Velotrol, Harley Queen, No Label e Manitu. Ingressos gratuitos, em lote limitado, podem ser retirados na plataforma Sympla.