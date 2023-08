677

As irmãs Lúcia, Flávia e Marina Ferraz fazem show nesta sexta, no Centro Cultural Unimed-BH Minas DIVULGAÇÃO



O Amaranto, formado pelas irmãs Marina, Lúcia e Flávia Ferraz, celebra 25 anos de carreira com show nesta sexta-feira (18/8), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Celebradas pela crítica, pelo público e por outros artistas por sua afinação e inventividade de arranjos, as artistas já gravaram nove trabalhos – seis CDs, 1 DVD e dois livros/CDs. Vozes únicas e em perfeita harmonia, as irmãs falam com alegria deste momento. "É como um casamento: estamos celebrando nossas bodas de prata. Apenas os laços familiares não garantem a longevidade de uma empreitada. É preciso muita dedicação, esforço e trabalho, além do constante exercício da compreensão e da aceitação", diz Flávia.