Guto Goffi, de 61 anos, conta que aprendeu novidades em seu home studio, durante o isolamento social Frederico Mendes/divulgação



Um dos fundadores da banda Barão Vermelho, o baterista Guto Goffi lança "Respirar", seu quarto álbum de estúdio. Gravado em 2020 e 2021, durante a pandemia, o disco acaba de chegar às plataformas. Arnaldo Brandão, Armandinho Macedo, Bruno Mendes, Daúde, Nani Dias e Cláudio Gurgel participam do projeto solo do carioca.





AMIGOS

Isolado em casa, o compositor trabalhou com o baixista Raphael Piquet. “Gravamos muita coisa sozinhos. Quando a gente conseguia, alguém do Bando do Bem (banda de Guto) tocava um baixo, uma guitarra. Então, fomos pegando os amigos que apareciam e os colocávamos no disco”, relembra.





Apesar de solitária, a empreitada acabou descomplicando o processo. “Foi mais fácil resolver as coisas, bater o martelo final, justamente pela ausência de outras pessoas”, diz Guto.





O álbum traz nove faixas. “Coloquei uma letra do Cazuza, 'Bilhetinho azul'. Havia gravado a faixa para a live em homenagem a ele, durante a pandemia. Ficou tão legal que quis botar a canção no meu disco. Há também uma letra do Mauro Santa Cecília, nosso amigo do Barão Vermelho. Ele compôs muita coisa com o Frejat e Maurício Barros. Acabei musicando um texto dele.”





Outra letra veio de Rodrigo Pinto, com quem Guto escreveu o livro “Barão Vermelho – Por que a gente é assim?”, lançado em 2007 pela Editora Globo. “Ele também está presente no frevo 'Duas estrelas caindo', que o Luís Brasil fez comigo”, revela.





O baterista diz que foi um grande prazer gravar com dois baianos: a cantora Daúde e Armandinho Macedo, com famosa sua guitarra. “A Cor do Som faz parte da minha vida”, diz, referindo-se ao antigo grupo de Macedo.

TRIO DA PRAIA

Convidado especial de Guto, o Beach Combers é um trio de rock que tocava no calçadão das praias de Copacabana e Ipanema. “Eles faziam um som muito legal aos domingos, debaixo daquele sol, um rock maneiro”, comenta. “Foi engraçado, porque o Lucas Leão, baterista do Beach Combers, perguntou: 'Cara, vou tocar bateria no seu disco?'. Realmente, foi a primeira vez que chamei baterista de fora para tocar em um álbum meu.”





Lucas Leão e o baixista Paulo Emmery foram até o estúdio, mas o guitarrista Bernar Gomma não quis ir, por causa da COVID-19. “Ele gravou em casa e me mandou o áudio”, explica Goffi. Nesse meio tempo, o trio chegou ao fim, mas manteve o compromisso com o ex-baterista do Barão.





“Respirar” traz mensagens positivas. Fala de coisas que ganharam importância no momento de crise, como a simplicidade da vida, afirma Guto Goffi. “Quando você desarma aquela engrenagem toda que vinha acontecendo de forma furiosa, faz com que as pessoas reflitam sobre o que é importante. Ou seja, respirar, comer, dormir”, diz o compositor.





A primeira faixa gravada por Guto veio do século 19: “Stille nacht” (“Noite feliz”), composta em 1818 pelos austríacos Franz Xaver Gruber e Joseph Mohr. “É linda. Estava querendo sair daquele bode da pandemia e esta canção fecha o disco. Deu uma espiritualizada, jogando luz naqueles momentos de trevas”, diz.





Nem tudo foram trevas, na verdade. “Tenho home studio e isso me ajudou muito. Comecei a fazer coisas em casa que não fazia antes, aprendi a usar um programa muito legal. No disco, tem muita coisa de midi, que toquei usando teclado. A faixa de abertura mesmo, 'Quem alimenta quem', parceria minha com o Arnaldo Brandão, tem base ao vivo comigo na bateria, o Arnaldo no baixo e o Nani Dias na guitarra. Ela é tipo jazz, porém resolvi misturá-la com hip hop. Ficou muito legal.”

CLIPE

Depois de mandar o repertório para o streaming, Goffi busca apoio para gravar o videoclipe. “Já tenho a ideia toda do roteiro, mas o clipe não será barato. Então, estou tentando um caminho para viabilizá-lo”, explica.





Ele planeja lançar vinil de seus quatro álbuns solo: “Respirar” (2023), “C.A.O.S.” (2020), “Bem”(2016) e “Alimentar” (2012). “Quero fazer um álbum com a capa de cada disco e colocar dois deles em cada lado. Vai ficar muito legal”, promete. (AP)





“RESPIRAR”

. Álbum de Guto Goffi

. Nove faixas

. Disponível nas plataformas digitais





FAIXA A FAIXA





“QUEM ALIMENTA QUEM”

De Guto Goffi e Arnaldo Brandão





“FÔLEGO”

De Guto Goffi e Mauro Santa Cecília





“BILHETINHO AZUL”

De Cazuza e Frejat





“LISTA DE COMPRAS”

De Guto Goffi





“AMOR TOTAL”

De Guto Goffi





“CORAÇÕES SOLIDÁRIOS”

De Guto Goffi e Claudio Gurgel





“DUAS ESTRELAS CAINDO”

De Guto Goffi, Rodrigo Pinto e Luis Brasil





“CUSTE O QUE HOUVER”

De Guto Goffi e Dillo Daraujo





“STILLE NACHT”

De Franz Xaver Gruber e Joseph Mohr