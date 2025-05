"Étoile: A dança das estrelas", série que retrata os bastidores das grandes companhias de balé, disponível no Prime Video, traz a atriz francesa Charlotte Gainsbourg (“Melancolia”, “Ninfomaníaca”, “Anticristo”) num registro bastante diferente dos papéis densos e cenas trágicas que marcam sua carreira.



Ela interpreta a atrapalhada Geneviève Lavigne, diretora do Balé da Ópera Nacional de Paris. Quando recebeu o convite, a atriz pensou que a personagem pudesse ter um passado com a dança, mas os criadores Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino lhe explicaram que não.



Foi a deixa para explorar o jeito desengonçado que adotou em cena. Em muitos momentos, ela se joga na comédia física. "Eu quero me divertir. Amo filmes sérios e dramas, com certeza. Mas é maravilhoso poder ser leve", diz Charlotte.



Na trama, Geneviève propõe um intercâmbio de talentos entre sua instituição e o Metropolitan Ballet de Nova York, liderado pelo colega Jack McMillan (Luke Kirby). "Jack e Genevieve se conhecem há muito tempo e acho justo dizer que é um relacionamento complicado", afirma Kirby. "Eles compartilham um afeto por essa arte que acho que está profundamente enraizado, mas ambos estão em conflito com a dinâmica da arte e do comércio."



A série é a segunda incursão de Amy Sherman-Palladino no universo do balé. Em 2012, ela abordou essa arte na despretensiosa "Bunheads", que teve apenas uma temporada. Por que o interesse pelo tema? "Eu deveria ser bailarina. Minha mãe está horrorizada com o terrível rumo que minha carreira tomou", afirma a roteirista. "Treinei muitos, muitos anos em sapatilhas de ponta até conseguir meu primeiro trabalho de roteirista."



Pessoas estranhas

Ela avalia que se trata de um universo cheio de figuras interessantes para construir uma história. "Bailarinos são pessoas muito estranhas, de um jeito ótimo", comenta. "O mundo deles inteiro está dentro daquelas quatro paredes. Eles estão constantemente de meia-calça, rolando por cima das pessoas, e as pessoas estão te agarrando na virilha o tempo todo. Você simplesmente tem que aceitar (risos)."



Daniel, que é marido dela, conta que a ideia surgiu após o casal assistir a documentários sobre dança do cineasta Frederick Wiseman. "É um mundo muito implacável, e a maioria das pessoas não sabe disso", afirma. "Elas acham que é algo leve e fofo, mas é como os bastidores de uma NFL, um mundo difícil com margens pequenas. É implacável. Você tem que cortar bailarinos. Você tem que esmagar sonhos. Então, queríamos mostrar isso também."



Vários bailarinos de verdade aparecem na tela, e o casal de criadores afirma que não houve grandes dificuldades para que eles fizessem a transição entre as duas artes. "Dança é atuação. Dança é uma história sem palavras", diz Amy. "São como filmes mudos. Eles têm que transmitir emoções e emoções sutis."



A série teve uma segunda temporada confirmada pelo Prime Video. (Vitor Moreno)

"ÉTOILE: A DANÇA DAS ESTRELAS"

Série em oito episódios, disponível no Prime Video.