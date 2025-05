Youtubers Gabriel e Shirley apresentam espetáculo interativo em BH

Os youtubers Gabriel e Shirley chegam a Belo Horizonte com a missão de transportar para o palco, ao vivo, o mesmo clima dos vídeos postados em seu canal na internet, que soma 5 milhões de inscritos. Neste sábado (17/5), a dupla vai fazer duas sessões do espetáculo “Gashi: o show” no Befly Minascentro. Ingressos para as 15h se esgotaram, mas há entradas para as 19h.

O canal da dupla é focado em brincadeiras, desafios, histórias e jogos. Shirley conta que o casal busca oferecer vídeos diferentes ao público. “Existem vários canais com a mesma proposta de desafios, mas tentamos seguir um diferencial. Somos dois adultos fazendo vídeos para a família, então tentamos ter linguagem mais natural possível, sem aquela coisa muito gritada, muito infantilizada”, explica.

Além das crianças, o casal quer atingir o público adulto. Um desafio é levar as características dos vídeos, sobretudo a interatividade, para o palco. “Queríamos trazer o canal para o 'ao vivo' de forma que a plateia pudesse se sentir como se realmente estivesse no nosso dia a dia”, explica Gabriel.

Com letras e melodias autorais, Gabriel e Shirley apresentam números musicais. O casal considera fundamental a interação com crianças e adultos durante o espetáculo.

“Eles têm de se sentir incluídos, fazendo parte do nosso mundo. Tanto que é show com desafio, que tem história e música, ou seja, tudo aquilo que fazemos nos vídeos”, comenta Shirley.

O casal já apresentou outros espetáculos no palco, mas este é o mais especial para Shirley. “É um show para criar memórias, porque pais, mães e adultos vão criar lembranças junto dos filhos e das crianças”, conclui.

“GASHI: O SHOW”

Musical com os youtubers Gabriel e Shirley. Neste sábado (17/5), às 15h e às 19h, no Befly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos esgotados para a sessão das 15h. Setor 1: R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 140 (ingresso social, com doação de 1kg de alimento). Setor 2: R$ 200 (inteira) e R$ 120 (meia e ingresso social). Setor superior: R$ 160 (inteira) e R$ 110 (meia e ingresso social). À venda na plataforma Sympla.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria