Mineiros disputam espaço em guia nacional de gastronomia; vote

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Três mineiros disputam espaço no guia gastronômico Melhores da Gastronomia 2025, publicado anualmente pela revista Prazeres da Mesa. São eles Nimbos Bar, que aparece na categoria Melhor Hambúrguer; Gata Gorda, que concorre como Novidade do Ano; e Deli&Co., que está entre os concorrentes da categoria Melhor Artesão da Gastronomia (produtor de objetos de cozinha).



Até o dia 31/05, qualquer pessoa poderá votar em 39 categorias do guia com mais de 20 anos de existência. Desde 2003, quando nasceu a revista Prazeres da Mesa, são eleitos os melhores estabelecimentos do país.

Assim como grande parte de guias e premiações gastronômicas, o Melhores da Gastronomia engloba majoritariamente bares e restaurantes do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. Dentre os indicados, mais de 160 são da capital paulista, enquanto apenas três são de Minas Gerais.

Apesar de ter duas unidades em Belo Horizonte, a rede Pobre Juan, que concorre na categoria Melhor Restaurante de Carnes, também é natural de São Paulo.

Conheça a seguir os quatro concorrentes mineiros que são ou estão presentes em Minas Gerais:

Nimbos Bar

O Gringo do Nimbos Bar leva hambúrguer, queijo, picles de cebola roxa, bacon e molho barbecue Victor Schwaner/Divulgação

Nascido em 2017, o Nimbos Bar se destacou na cena de hambúrgueres nacional no ano passado ao ter uma criação classificada como o melhor hambúrguer do Brasil pelo ranking do Burger Fest de 2024.

O sanduíche que ganhou esse reconhecimento foi o BBQ Bliss (R$ 42), que leva pão brioche, hambúrguer de 180g, requeijão de corte, cebola grelhada, picles de maxixe, bacon, molho barbecue de hoisin (condimento chinês à base de pasta de soja, alho, malagueta, vinagre e açúcar) e catchup picante.

O hambúrguer não está sempre disponível no cardápio por ter um preparo um pouco complexo, mas eles garantem que sempre que possível, ele será comercializado.

A proposta do endereço é mesclar o conceito de hamburgueria com o de um bar de rua, servindo os deliciosos sanduíches em mesas na calçada. As comidinhas, que vão além dos hambúrgueres, podem ser acompanhadas por uma cerveja gelada ou algum dos drinques criativos do cardápio. Opções de bebidas sem álcool também são vendidas por lá.

Gata Gorda

Um dos sucessos do Gata Gorda é o Pato Donut´s Victor Schwaner/Divulgação

O terceiro restaurante da chef Bruna Martins, aberto no fim de 2024, já se tornou um “hit" na capital mineira – e, pelo visto, vem ganhando fama no cenário nacional. Com a proposta de mesclar a gastronomia espanhola com a mineira, a casa é reconhecida pelos tapas criativos e divertidos.

O Pato Donut´s (R$ 55), por exemplo, é um croquete de pato com maionese de páprica e casquinha de laranja cristalizada, servido em forma das tradicionais rosquinhas estadunidenses, os donuts.



Entre tapas, pintxos frios e quentes (tradicionais lanchinhos e petiscos espanhóis), principais e sobremesas, a chef mescla suas referências e prepara verdadeiras obras de arte. Vale destacar também a diversidade de opções de coquetéis elaborados com jerez, um vinho fortificado espanhol.

Deli&co.

Fundada em 2016 por amigos apaixonados pela gastronomia, a marca trabalha para melhorar a relação das pessoas com a cozinha por meio de utensílios de qualidade.

Com tábuas de corte, facas para objetivos diversos, panelas para praticamente qualquer preparo, além de potes herméticos, tabuleiros e vasilhas, os amigos tem como objetivo “democratizar” os produtos destinados à alta gastronomia. Apesar de não serem itens baratos, eles conversam mais com a realidade diária de muita gente, adaptando-se melhor ao bolso e às necessidades de muita gente.

Pobre Juan

As carnes são a especialidade do Pobre Juan Mauro Holanda/ Divulgação

A primeira casa dessa rede já bem conhecida de churrasco argentino foi aberta em 2004, em São Paulo. O restaurante chegou a Belo Horizonte em 2019, com a unidade no BH Shopping. Anos depois, em 2023, foi inaugurado o Pobre Juan no DiamondMall. Hoje, a rede já se espalhou por nove estados brasileiros.

Empanadas de carne, bife de chorizo, choripan (um sanduíche com linguiça) e outros pratos tipicamente argentinos podem ser encontrados por lá.

Para votar

Até o fim do mês, quem quiser votar nesses e em outros estabelecimentos que disputam o prêmio de melhores do ano pela Revista Prazeres da Mesa pode acessar o link ou a bio do perfil @prazeresdamesa no Instagram.



A revista

Lançada em 2003, a revista Prazeres da Mesa aborda temas da gastronomia e do turismo em edições mensais. Junto com seu nascimento, já veio a premiação que reconhece diversos estabelecimentos Brasil afora.

Serviço

Nimbos Bar (@nimbosbar)

Rua Sergipe, 629, Savassi



De quarta a sábado, das 18h à 00h



Domingo, das 17h às 23h

Gata Gorda (@gatagorda.bh)

Rua Levindo Lopes, 96, Funcionários



De terça a quinta, das 12h às 16h e das 18h à 00h

Sexta e sábado, das 12h à 00h



Domingo, das 12h às 17h

Pobre Juan - BH Shopping (@restaurantepobrejuan)

Rodovia BR 356, 3049 Loja 61,Piso MA, Belvedere

(31) 2551-8067

De segunda a domingo, das 11h30 às 23h



Pobre Juan (BH Shopping)

Av. Olegário Maciel, 1600, Santo Agostinho



(31) 3190-0757



De segunda a sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 22h

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino