Três gerações de músicos se reúnem no projeto Encontro à Mineira

Affonsinho Heliodoro, Dan Gentil e Pedro Morais são os primeiros convidados do projeto Encontro à Mineira, que promove o diálogo musical entre três gerações de artistas de Minas Gerais. O especial já pode ser acessado no YouTube, com versões em libras, audiodescrição e legendas descritivas. Com direção de Rhodes Madureira e realização da Rodes Filmes, o projeto foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo/ Minas Gerais. Inscrições podem ser feitas no link https://www.hbatools.com.br/torneio-ufcs__2049.

Rhodes Madureira divide a direção de fotografia do projeto com Emanuel Duarte. A gravação ocorreu no estúdio Luva Lab, em Ribeirão das Neves. Estão previstos mais quatro episódios – com mulheres, artistas negros, talentos do interior do estado e nomes da nova geração –, mas eles ainda dependem da captação de recursos.

O Festival Meu Vizinho Pardini comemora seu 10º aniversário, no próximo sábado (17/5), com show de Zeca Baleiro na Praça da Assembleia. A programação terá início às 10h, com performance cênico-musical do Grupo Somos, projeto social que reúne jovens do Morro das Pedras, e participação de Adrianna e Maurício Tizumba. Outras atrações serão o Trio Amaranto, com o espetáculo “A menina dos olhos virados”; o samba de raiz do grupo No Clarão da Lua; o projeto Viva Dominguinhos; o pop rock da banda Rádio Caos; e show da Soul Much Blues. O Grupo Circolar vai fazer intervenções circenses.

O maior torneio de coquetelaria de Minas Gerais, o Ultimate Fight Cocktail Senac (UFCS), está com inscrições abertas, que podem ser feitas através do link https://www.hbatools.com.br/torneio-ufcs__2049. O evento, que integra a programação da Semana S, promovida pelo Sistema Fecomércio MG, vai reunir os melhores bartenders em competição eletrizante, dividida em duas categorias: profissionais da área e amadores, entusiastas de drinques. Sob o comando do mixologista Victor Quaranta, a disputa contará com a avaliação de nomes importantes da coquetelaria local. O torneio será realizado na quarta e quinta-feira (14 e 15/5), das 14h às 20h, na Arena do Conhecimento.

A atriz e cantora Sophie Charlotte e o cantor e compositor Tom Veloso fazem show na próxima sexta-feira (16/5), às 21h, no Teatro Sesiminas. O projeto começou nas aulas de Cézar Mendes, professor de violão de ambos, especialmente durante a participação da dupla nos shows do mentor. O carinho e a admiração mútua levaram Cézar como convidado de Sophie e Tom nas quatro apresentações baianas. O repertório vai de composições autorais de Tom, que é filho de Caetano Veloso, a clássicos do cancioneiro nacional, com ênfase na bossa nova, MPB e samba em versões delicadas de voz e violão.

Boa-nova para quem está com saudades do carnaval. O Bloco Vumbora confirmou para 2 de agosto, sábado, às 14h, no Mineirinho, apresentação no circuito indoor. Serão mais de oito horas de festa, reunindo Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada e os irmãos Rafa e Pipo. Cada um puxando o seu trio.

