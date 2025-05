Temporada das festas juninas em BH foi antecipada para este mês

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Já não se fazem juninas como antigamente. Agora, as festas que marcam o mês de São João começam mais cedo. Este ano, a temporada em Belo Horizonte terá início este mês, com a 19ª Festa Junina do Chevals. Um dos eventos típicos mais tradicionais da capital, marcado pela fartura das comidas típicas, terá como atrações o ator e cantor Thiago Martins, a dupla sertaneja Rick & Ricardo e o DJ Vavá. Por enquanto, não foi divulgado o grupo de quadrilha responsável pelo ponto alto da junina, que será realizada em 31 de maio, a partir das 16h, no Centro Hípico Vale do Sol.

• COOPERATIVISMO

Milton Lima, fotógrafo nascido em Três Pontas e vencedor do Environmental Photographers of the Year 2022, embarcou em nova jornada por Minas Gerais. De Morada Nova de Minas, onde registra a força do cooperativismo na cadeia produtiva da tilápia, até Cristália, com o programa de transição energética Minas Coop Energia, Lima está fotografando a essência transformadora do setor – modelo homenageado em 2025 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o ano internacional de divulgação das cooperativas.

• • •

O trabalho de Milton não apenas celebra projetos de cooperativas, mas reforça a importância de valores como inclusão e sustentabilidade. A nova exposição do fotógrafo, ainda sem data marcada, será realizada em Belo Horizonte por iniciativa do Sistema Ocemg.

Quarteto de Cordas Catarse é atração deste sábado (10/5) na Capela de Santana, na Casa Fiat de Cultura Robson Fonseca/Divulgação

• CORDAS

O projeto Música na Capela terá edição especial às 11h deste sábado (10/5), em homenagem ao Dia das Mães, na Capela de Santana, que fica nos jardins da Casa Fiat de Cultura. No repertório do Quarteto de Cordas Catarse, “La vie en rose”, sucesso de Édith Piaf; “Pequena serenata noturna”, de Mozart; “Primavera”, de Vivaldi; “Você é linda”, de Roberto Carlos; e “Beatriz”, de Edu Lobo e Chico Buarque.

• FADO

Sérgio Pererê está confirmado na segunda edição do projeto Fados em Cidades Históricas, nos dias 31 de maio e 1º de junho, em Ouro Preto. O mineiro se apresentará no Largo do Alto das Dores, também cenário de shows das cantoras portuguesas Carminho, Maria Emilia e Cuca Roseta, da brasileira Mariana Aydar e do violonista Yamandu Costa. Sérgio entra no lugar de Jonathan Ferr.

O músico mineiro Sérgio Pererê vai se apresentar no Largo do Alto das Dores, em Ouro Preto Instagram/reprodução

• SARAU

Gabriela Gonçalves, autora de “Palavras prenhas” (Literíssima Editora), marcou para 31 de maio sarau e bate-papo na Quixote. Com 80 poemas, o título foi lançado na Bienal Mineira do Livro, que termina neste sábado (10/5), em BH. “A poesia me trouxe um outro tipo de fertilidade, fiquei prenha de versos que queriam ganhar vida. Me joguei sem rede e sem me preocupar com críticas. O primeiro poema, 'Palavras prenhas', é um exemplo dos afagos ou estragos que as palavras podem gerar”, diz a autora. As ilustrações são de Juliana Palhares e o prefácio de Vera Casa Nova. Val Prochnow assina a orelha.







