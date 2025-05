Roupa Nova atraiu 4 mil pessoas ao Minas Náutico, com repertório de hits

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O feriado comemorava o Dia do Trabalho, mas o público que lotou o Minas Náutico, na quinta-feira (1º/5), foi ao clube para festejar, com certa antecedência, o Dia das Mães. Cerca de 4 mil associados do Minas Tênis Clube curtiram a festa, que teve como grande atração a banda Roupa Nova. A tarde foi marcada também pelo tributo a Elton John feito por Rafael Dentini.

Ingrid e Thomás Haas com Dennis Glória na festa do Dia das Mães no Minas Náutico, em Belo Horizonte Orlando Bento e Alessandra Torres/Divulgação

• “DA CAPO”

O centenário da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, fundada em 29 de abril de 1925 como Conservatório Mineiro de Música, será comemorado de hoje a sexta-feira (9/5) com o evento “Da capo”. A expressão italiana, utilizada em partituras para indicar a volta ao começo da melodia, remete ao retorno da escola ao Conservatório UFMG. A programação será aberta com “3 epigramas”, quarteto de cordas escrito em 1935 por Arthur Bosmans, que foi professor da instituição. Outra atração do evento é a peça para piano do professor Oiliam Lanna, em versão para violão, com Celso Faria.

• • •



A programação também traz composições de Almeida Prado para piano interpretadas por Myrian Aubin; peça contemporânea de Jacob TV para saxofone, com Róbson Saquett; e trio de cordas e flauta de Mozart, a cargo do flautista Maurício Freire, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Minas Gerais.

'3 epigramas', composição de Arthur Bosmans (1908-1991), que foi professor da Escola de Música da UFMG, é uma das peças do programa do evento 'De capo' Acervo EM

• BIENAL DO LIVRO

O advogado e escritor português António Andresen Guimarães lança, na sexta (9/5), a edição brasileira do livro “Cypriano Joseph da Rocha. Relato de uma vida entre Portugal e o Brasil na Idade do Ouro” (Krauss. Ele participa da Bienal Mineira do Livro, na mesa “Quando a história se torna literatura”, ao lado dos escritores J.D.Vital e Jeter Neves, com mediação de Júnia Carvalho.

• JUNINA

Pelo segundo ano consecutivo, o Arraial Dona Lucinha abre a temporada de festas juninas em Belo Horizonte. Em 7 de junho, o evento será realizado no restaurante Dona Lucinha, no Bairro São Pedro. Entre as atrações, open bar e open food de quitutes juninos, show do Trio Petronilho, correio elegante, concurso de melhor fantasia e o tradicional quentão da saudosa cozinheira. Em breve, os ingressos estarão à venda. Informações podem ser obtidas no Instagram (@donalucinhamatriz).



• APROXIMA

A próxima edição da Feirinha Aproxima, no sábado (10/5), vai ocupar os jardins da Casa Fiat de Cultura. Na programação musical, Charanga Pop, João Vianna e DJ Aloysio do Vale.

• SÓ AMOR

Marcado para 5 de julho, o Festival Só Amor chega à segunda edição em Belo Horizonte. Estão confirmados Armandinho, Grupo Ponto de Equilíbrio e o coletivo 3030. No sábado (10/5), tem “esquenta” na Casa Rosa do Bonfim.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.