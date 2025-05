Segunda edição do projeto Fados em Cidades Históricas chega a Ouro Preto

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A segunda edição do projeto Fados em Cidades Históricas está confirmada e Ouro Preto foi a cidade mineira escolhida para receber o evento. De 31 de maio a 1º de junho, o Largo do Alto das Dores será o cenário de shows das cantoras portuguesas Carminho, Maria Emilia e Cuca Roseta, da brasileira Mariana Aydar, do violonista Yamandu Costa e do cantor e compositor Jonathan Ferr. No Rio de Janeiro, Petrópolis vai para abrigar o festival entre 6 e 8 de junho, no Palácio de Cristal.

“Yamandu prepara apresentação bastante autoral, com músicas inéditas e outras já conhecidas”, antecipa a curadora Connie Lopes, também idealizadora do festival Back2Black. O fado foi declarado Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco.

• Vinhos

O festival é de fado, mas o gênero musical não será a única atração. A programação terá teatro de rua, contação de histórias e feira de quitutes, vinhos e artesanato, além de oficinas gratuitas de culinária com o premiado chef António Oliveira. Estarão à disposição pratos típicos e o delicioso pastel de Belém.

• Mouraria

O fado surgiu no final do século 19 em tavernas lusitanas desprovidas de luxo, onde se misturavam aristocratas decadentes, pobres e marginais. A partir da base formada por três estilos tocados na guitarra, o menor (muito lento), o corrido (rápido) e o mouraria, cantores criavam melodias – a princípio, simples variações e inflexões vocais.



As palavras nasciam da improvisação do cantador ou da inspiração de alguém da plateia, que escrevia os versos ali, na mesma métrica das melodias.

• CIRCULAÇÃO

O “Baile da Dri” chega neste domingo (4/5) ao Buena Vista Soul Jazz Blues Festival Savassi. Inspirada em Sandra de Sá, a cantora Adrianna fará a releitura de sucessos nacionais e internacionais com pegada de black music. O show faz parte do projeto de circulação que prevê a realização de seis apresentações em Belo Horizonte. Com entrada franca, o baile começa às 16h, no encontro da Rua Antônio de Albuquerque com praça da Savassi.

• LEGADO

O frei Luiz Antônio Pinheiro e o reitor da PUC Minas, padre Luís Henrique Eloy e Silva, ministram a palestra “Dom Serafim, cardeal Fernandes de Araújo: construtor da esperança”, às 9h da próxima quarta-feira (7/5), no auditório 3 do campus Coração Eucarístico. A homenagem compõe a programação das celebrações em ação de graças à memória de Dom Serafim, realizadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte desde 13 de agosto de 2024.

