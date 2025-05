Arroz é o prato principal em festival gastronômico na zona Leste de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Pato, cachaça de amburana, maionese de agrião são alguns dos ingredientes que dão vida a combinações inusitadas com a receita mais comum na mesa dos brasileiros, o arroz. Entre os próximos dias 9 e 24 de maio, 20 bares e restaurantes da Região Leste de BH participam do Festival Gastronômico do Arroz, o primeiro da capital dedicado ao grão.

Cada estabelecimento criou um prato principal com arroz como protagonista e uma sobremesa com goiabada. Entre as criações estão o arroz de pato com picles de pimenta de cheiro e brócolis caipira tostado, do restaurante Ceva; o arroz caldoso de rabada com maionese de agrião e farofa de castanha-do-pará, do Quintal do Durval; e o arroz cremoso com fraldinha marinada na cerveja e selada na cachaça de amburana, finalizado com quiabo flambado e banana-da-terra, do Feitiço de Santa Tereza.

Já o Dom Caixeta aposta em bolinhos recheados de costela defumada com galinhada e mix de cogumelos.



• FOCO NA HISTÓRIA

Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna (1927-2014), é uma das atrações da quarta edição do Festival Piano & Canto, que começa nesta quinta-feira (1º/5) e termina no próximo sábado, na Saramenha Artes e Ofícios.

Manuel e Paulo Rogério Lage, idealizador do projeto, vão debater o episódio da Pedra do Reino, palco de um movimento messiânico inspirado no sebastianismo português; Canudos, comunidade criada por Antônio Conselheiro que foi palco do famoso conflito entre seus habitantes e o Exército; e Cangaço, movimento cujo personagem mais conhecido foi Lampião, no sertão nordestino. Em seguida, será exibido o documentário “Olinda Sacra – Um olhar mineiro”, dirigido por Paulo Rogério Lage.



• ÚLTIMO LONGA

Em diálogo com a exposição, será exibido, até 22 de maio, o filme “Mãe baiana”, dirigido por Luiz Antônio Pilar. A obra, última atuação de Léa Garcia (1933-2023), traduz em linguagem audiovisual o enredo da peça homônima, apresentando o relacionamento entre uma avó e sua neta, atravessado por perdas, afetos e reconexões.

As sessões serão realizadas sempre às quartas e quintas, às 15h, no Teatro II. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pelo site do centro cultural ou na bilheteria.A exposição pode ser visitada de quarta a segunda, das 10h às 22h, com entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso.



• CASA NATURA

Fernanda Takai abre a programação da Casa Natura Musical, em São Paulo, que completa oito anos. A apresentação está marcada para o próximo sábado (3/5). Ao longo do mês, estão confirmados shows de Mateus Aleluia e o duo formado por Sophie Charlotte e Tom Veloso, que trarão a apresentação a BH, no dia 16/5, no Sesiminas.



• VIVA LÉA GARCIA

Como parte da ocupação “Trilogia matriarcas”, o CCBB-BH apresenta ao público uma homenagem sensível e potente à atriz Léa Garcia. A exposição “Baobá de memórias – Uma homenagem a Léa Garcia” ocupa o foyer do Teatro II com figurinos, fotos de bastidores, áudios e uma biblioteca de referências negras, sobretudo femininas.

A instalação traz ainda um grande baobá, com mais de 300 flores suspensas, simbolizando a ancestralidade e a presença contínua de Léa no imaginário artístico brasileiro.

