Duas únicas boates mantêm o charme da vida noturna em BH

No quesito balada, a noite de Belo Horizonte já foi muito, mas muito mais animada. Para se ter uma ideia, entre os anos 1970 e 2000, a cidade contou com aproximadamente 99 boates.

O levantamento foi feito por esta coluna, conversando com produtores e pessoas que conhecem a história da cidade. Claro que o número deve ser superior ao levantamento publicado há três anos no Estado de Minas.

A coisa mudou, os costumes também, e boate não é tipo de negócio que seduz público e empresário. Atualmente, só existem duas boates em atividade na capital mineira. O Fantasy Clube fica no Salgado Filho e vai completar 46 anos de funcionamento.

A Boate do PIC, que funciona no prédio do Pampulha Iate Clube, na Savassi, completa 30 anos em outubro e foi idealizada pelo então presidente do clube, Antônio Mafra, hoje com 98 anos de idade.

CAMAROTES

Em depoimento à coluna, Mafra disse que a boate tem um modelo inédito, arquitetura arrojada em camarotes, o que possibilita a realização de diversos tipos de eventos e a mantém moderna ainda hoje.

“E para fazer funcionar tudo isso, ao longo de quase três décadas, é preciso expertise e profissionalismo, o que tem sido a marca registrada do PIC”, afirma o ex-presidente, agraciado com o título de sócio benemérito pelo atual presidente, Antonio Eustáquio.

O projeto arquitetônico é de Zilda Mendicino. A abertura ao público foi marcada por três noites de pré-inauguração. Mas o ponto alto foi o dia 24 de outubro de 1995, que congestionou o trânsito na rua Cláudio Manoel, nos trechos entre Avenida Brasil e Rua Alagoas. Os tempos não são mais os mesmos. A boate do PIC funciona com eventos, como festas de 15 anos e casamentos, que disputam a agenda da casa.



SENSATION

Há pouco mais de 10 anos, às sextas-feiras, a festa Sensation PIC, organizada por Guilherme Rabelo, Daniel Zago, Rodrigo Vavá e Eduardo Sabbagh, era, desculpem o trocadilho, a sensação da noite de Belo Horizonte.

Entre 2009 e 2010, o movimento de fim de semana da capital passava invariavelmente pela boate do PIC. De lá para cá, foi a Festa Vip, de Eduardo Aum, que animou a pista da boate pelo menos uma vez por ano. Em 2008, o Jota Quest usou a boate como cenário do clipe da música “La Plata”, homônimo ao disco lançado pela banda mineira naquele ano.



NA SAVASSI

Made in Minas Gerais, uma festa genuinamente mineira, já entrou para o calendário da cidade e, este ano, homenageia a Rota do Queijo de Minas. Em sua quinta edição, na Praça da Savassi, o evento será domingo, 15 de junho, a partir das 11h, no cruzamento entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas.

Com programação diversa numa reunião de chefs e restaurantes, música, bate-papos, cozinha ao vivo, homenagens e produtos mineiros, o evento é uma oportunidade de viajar por Minas Gerais sem sair de Belo Horizonte. Entrada gratuita.



ROTAS

Homenageada no Made in Minas Gerais 2025, a Rota do Queijo de Minas é uma plataforma pioneira que une diversas regiões produtoras de queijo em um só lugar. Além das regiões de Araxá, Canastra, Mantiqueira de Minas e o Mercado Central, serão apresentadas as novas rotas: Entre Serras da Piedade ao Caraça e Diamantina.

Criada em 2022, por Jordane Macedo e queijeiros da Serra da Canastra, a Rota do Queijo reúne dezenas de fazendas da região, permite que as pessoas transitem pela Serra da Canastra com maior facilidade e conheçam de perto os mecanismos e a fabricação do queijo que foi eleito o melhor do mundo pelo site Taste Atlas.

