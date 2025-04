"Erro" de Fagner criou parceria inédita na música brasileira

Os compositores Antonio Adolfo e Renato Teixeira acabam de lançar o álbum “Combinados” (Kuarup), com 11 faixas autorais e as participações de Carol e Lu Saboia, Alaíde Costa, Simoninha, Pedro Mariano, Leila Pinheiro, Elba Ramalho, Oswaldo Montenegro, Roberta Campos, Anna Setton e Zeca Baleiro. Renato também participa cantando “Catador de rimas”, “Esperando por você” e “A casa da minha avó”.



Adolfo conta que a parceria teve origem num equívoco de Fagner, com quem gravou o disco “Manera fru fru, manera: O último pau de arara” (Phillips – 1973).

“Depois desse disco, nunca mais gravamos nada, a gente só bate papo e às vezes se encontra aqui e ali. Aconteceu que Fagner estava me pedindo música para um disco que ele estava fazendo que até já tinha uma letra feita pelo poeta cearense Fausto Nilo. Mandei a música para ele”, conta o compositor.



“Primeiramente, mandei só cantarolando a melodia, sem a letra, mas depois mandei outra gravação, agora já com a letra e com a música cantada pela minha filha Lu Saboia”, lembra Adolfo.

"E acontece que Fagner tem o costume de guardar músicas. Certo dia, precisando de uma música para um disco que estava gravando, Fagner ouviu a canção de novo, porém a que tinha só a guia e mandou para o Renato fazer a letra. Ele havia esquecido da letra que o Fausto Nilo havia feito e passou somente a melodia para o Renato.”



Adolfo conta que até então não sabia de nada do que estava acontecendo. “De repente, recebo um recado da minha editora, pedindo autorização para uma gravação do Fagner de uma música minha com o Renato Teixeira. Sou superfã de Renato, mas nunca havia feito nada com ele. A canção chamada 'Eu só quero ser feliz' era para o repertório do álbum 'Naturezas'. Resultado, Renato acabou colocando uma letra naquela melodia.”



A partir desse equívoco, conforme conta o pianista, ele e Renato Teixeira ficaram em contato. “Após trocarmos conversas, Renato foi me mandando letras para que colocasse melodias nelas”, lembra Adolfo. “E assim nasceu o álbum 'Combinados'.”



Acordo



Sobre a confusão em torno de “Eu só quero ser feliz”, ele afirma que “acabou que eles fizeram um acordo lá, e o próprio Fausto Nilo achou que a música deveria ser gravada com a letra do Renato".



Na parceria com o autor de “Romaria", Adolfo acabou experimentando uma nova forma de compor. “Achei essa parceria minha com o Renato muito legal, porque nunca havia feito melodia para letra. E ele passou a me mandar letras, mas eu pensava: não sei fazer melodia para letra, pois, geralmente, faço a melodia e passo para o parceiro fazer a letra. Mas ele insistia dizendo: “Tenta fazer aí’.”



Ele considera a mudança positiva. “Quando você compõe só a melodia, acaba que se repete um pouco naqueles seus clichês, quando passa a ter seus caminhos básicos. Agora, quando você pega uma letra e começa a ler aquelas palavras, de repente, aquilo vai induzindo-o a uma melodia e, simultaneamente, a uma harmonia. Então, adorei fazer isso.”



Ele elogia também os temas das letras de Renato Teixeira. “Ele é supercriativo e faz letra com muita facilidade. Renato viaja muito fazendo shows e no próprio avião ele escreve. Quando chega, manda pra mim, conta uma história e pergunta o que achei da letra.”



Num determinado momento do processo, os artistas passaram a “fazer música já pensando em quem iria interpretá-la”, segundo Adolfo. “Dizíamos: essa pode ser para a Alaíde Costa, essa para Oswaldo Montenegro, essa para o Zeca Baleiro e assim foi.”



Convites

"Renato é muito querido no meio, entre os cantores, eu também conheço muitas dessas pessoas e até trouxe algumas, como a Leila Pinheiro, as minhas filhas Carol e Lu Saboia e o Oswaldo, que nós dois conhecemos tão bem. Já o Pedro Mariano ele o conhecia, porém eu não, mas conhecia seu pai, César Camargo Mariano, e sua mãe, Elis Regina, com quem trabalhei muito. Já Simoninha, bem, o Simonal gravou 'Sá Marina' (Antonio Adolfo e Tibério Gaspar), não precisava falar mais nada.”



Adolfo diz que foi iniciativa de Renato Teixeira chamar Zeca Baleiro para cantar “Catador de rimas” junto com ele. “Não conhecia a Anna Setton, mas vi que ela tem uma voz linda. A Alaíde Costa eu conhecia, pois já havia trabalhado com ela. Elba Ramalho eu conhecia pessoalmente, embora ela nunca tivesse gravado uma música minha. Também não conhecia Roberta Campos, conterrânea de Clara Nunes, com quem trabalhei. Ela canta muito bem e é uma pessoa bacana."



“E foi assim que aconteceu, a gente foi combinando esse cast maravilhoso e foram pintando as músicas sob a coordenação do Maurício Novaes que passou a ser o produtor e arranjador do disco”, conta Adolfo. “Entrei como pianista em algumas músicas, gravava no Rio de Janeiro e mandava para eles em São Paulo.”



Sobre fazer uma turnê para divulgar o novo trabalho, Adolfo diz que é difícil, pois não tem como carregar todo o elenco. “Eu e Renato temos pensado em fazer um show de piano, violão e voz. Aí a gente interpretaria as músicas do disco. A ideia é fazer um show intimista, mostrando a nossa parceria."

REPERTÓRIO

• “Navega navegante” - Participação de Carol Saboya



• “Catador de rimas” - Participação de Zeca Baleiro e Renato Teixeira



• “Esperando por você” - Participação de Anna Setton e Renato Teixeira



• “Caramelo” - Participação de Simoninha



• “Cantadores foliões” -. Participação de Elba Ramalho



• “Futuros antepassados” - Participação de Pedro Mariano



• “Lembranças brancas da paz” - Participação de Leila Pinheiro



• “A casa da minha avó” - Participação de Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira



• “O sonho que se sonha”- Participação de Alaíde Costa



• “Saudade sem fundo” - Participação de Lu Saboia.



“COMBINADOS”

• Disco de Antonio Adolfo e Renato Teixeira

• Kuarup

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais