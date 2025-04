Pianista russo abre edição 2025 do Festival de Maio

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Realizado anualmente desde 2013, o Festival de Maio chega a mais uma edição a partir desta terça-feira (22/4), com a apresentação do pianista russo Dmitry Shishkin, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.



A programação segue com concertos do Ubuntu Ensemble (6/5); de três jovens pianistas vencedores do 1º Concurso Nacional de Piano Luiz Henrique Senise, realizado em Teresópolis, em outubro de 2024 (27/5); e com o Duo Assad (17/6).



Idealizadora, diretora artística e curadora do Festival de Maio, a pianista Celina Szrvinsk destaca que escolher os artistas que participam a cada ano é sempre um desafio, diante das inúmeras propostas que recebe e de um cenário tão vasto.



"Meu trabalho não é só de uma produtora, participo do meio artístico em todos os segmentos, como intérprete, educadora, curadora, então é difícil ter que escolher quatro concertos entre tantas possibilidades, tendo que diversificar os instrumentos e atender às exigências do público", diz.



Ela observa que, a despeito de um artista russo abrir a temporada 2025, o Festival de Maio sempre teve como premissa a divulgação de músicos brasileiros, inclusive com a encomenda de obras comissionadas. Várias edições realizadas desde sua criação tiveram homenageados especiais. A primeira focalizou a obra de Almeida Prado (1943-2010), com a presença de sua viúva e de sua filha. Em 2015, o tributo foi a Ronaldo Miranda, com a gravação de sua obra completa para piano.



A edição de 2018 girou em torno de Edino Krieger (1928-2022), por ocasião de seus 90 anos. Um aniversário também foi o mote da homenagem prestada em 2014 a Berenice Menegale, quando a pianista completou 80 anos. Em 2022, o Festival de Maio celebrou a arte de Antonio Meneses (1957-2024), que fez 65 anos no dia de sua apresentação. "Foram momentos inesquecíveis", diz Celina.



Programa

O convidado de hoje participou do Festival de Maio em 2022 e agora retorna com um programa composto principalmente por compositores russos: Nikolai Medtner, Tchaikovsky, Rachmaninov e Prokofiev.



O pianista também vai executar uma obra de Bach transcrita por Ferruccio Busoni e uma de César Franck transcrita por Harold Bauer. "Ele é um nome que se destaca no cenário internacional, até pelos prêmios que recebeu", diz a curadora, referindo-se ao 1º lugar no Concurso de Música de Genebra, em 2018, e ao 2º prêmio no 16º Concurso Internacional Tchaikovsky, no ano seguinte.



"Ele demonstra não só virtuosismo técnico, como também um refinamento e uma sensibilidade que dão calor às suas interpretações", afirma a pianista. Sobre o programa que será apresentado, ela diz que segue uma escala crescente até chegar à "Sonata para piano nº 2 em ré menor, Op. 14", de Prokofiev, uma obra mais difícil para o público que não está habituado com a música de concerto.



"A construção do repertório tem um equilíbrio. O prelúdio de Bach que abre cria uma ambientação que vai preparando o ouvido da plateia até chegar num clímax. Medtner é um compositor que apareceu de pouco tempo para cá em concertos no Brasil. Não é alguém que a gente sempre ouvisse", diz.



Ela pontua que os outros compositores russos que Shishkin vai executar são nomes importantes na história da música internacional, amplamente conhecidos. A prevalência desses compositores no programa, ela diz, se deve ao fato de a escola russa privilegiar, no processo de formação de músicos, os autores nacionais.



Próximos concertos

Sobre as próximas apresentações do Festival de Maio, Celina diz que guardam boas surpresas para o público. "O Ubuntu Ensemble é um trabalho muito bonito e valoroso, um grupo formado só por artistas negros, comandado pelo violinista Iberê Carvalho, de João Pessoa, que atualmente reside em São Paulo e que foi nosso aluno na Escola de Música da UFMG”, conta.



“É a primeira vez que vão se apresentar em Belo Horizonte. No final de maio, teremos os três jovens, todos com 15 anos, vencedores do primeiro concurso Luiz Henrique Senise, que teve uma repercussão muito boa. Fechando, teremos o Duo Assad, que dispensa apresentações", diz.



Ela recorda que Sérgio e Odair Assad viriam se apresentar na edição de 2020 do Festival de Maio, já estavam com as passagens compradas, mas a chegada da pandemia obrigou o cancelamento do concerto e a remodelação do evento, que migrou para o ambiente on-line.



"Cinco anos depois, vamos ter o prazer de ouvi-los. Eu já os tinha trazido a Belo Horizonte em outras ocasiões. Eles retornam agora e isso me dá uma alegria imensa. Vão fazer um programa lindo."



Disponível no YouTube

Criado em 2019, o projeto Memória da Música Brasileira, que consiste na gravação de vídeos inéditos de performances musicais, postados em um canal no YouTube, permitiu ao Festival de Maio se manter ativo durante o período da pandemia.

"Só em 2022, lançamos 42 vídeos. Hoje já estamos com 68 publicados e mais sete previstos. Tem obras que até então não existiam completas no YouTube”, diz Celina Szrvinsk.



FESTIVAL DE MAIO 2025

Abertura da série de apresentações,, com recital do pianista russo Dmitry Shishkin, nesta terça-feira (22/4), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes - 31.3516-1360). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e pelo Sympla.