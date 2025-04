Compositor apresenta obra pela primeira vez na Sala Minas Gerais

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.



Músicos e musicistas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais apresentam nesta terça-feira (22/4), na Sala Minas Gerais, um concerto da série Filarmônica em Câmara que marcará a estreia da obra do compositor belo-horizontino Jônatas Reis, “Trio brasileiro nº 1 para flauta, clarinete e violoncelo”.



A obra será interpretada pelos músicos Alexandre Braga (flauta), Alexandre Silva (clarinete) e Lucas Barros (violoncelo).



Na sequência do programa da noite, Jonatas Bueno (clarinete), Gilberto Paganini (viola) e a pianista Ayumi Shigeta interpretam “Oito peças para clarinete, viola e piano, op. 83”, de Bruch. Em seguida, o “Quarteto de cordas nº 8 em dó menor, op. 110”, de Shostakovich, será interpretado por Gabriel Almeida e Wagner Oliveira (violinos), Mikhail Bugaev (viola) e Isaac Andrade (violoncelo).



A noite se encerra com a “Suíte popular brasileira”, do maestro e arranjador brasileiro Júlio Medaglia, com Cássia Lima (flauta), Alexandre Barros (oboé), Marcus Julius Lander (clarinete), Adolfo Cabrerizo (fagote) e Alma Maria Liebrecht (trompa).



Compositor

Nascido em Belo Horizonte, Jônatas Reis é bacharel em composição pela Universidade Federal de Minas Gerais e atua como compositor, arranjador, orquestrador, regente de coro e professor.



Desde 2004, quando ganhou seu primeiro prêmio nacional de composição com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, acumula 14 prêmios de composição no Brasil e exterior, incluindo quatro participações no Festival Tinta Fresca, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.



O estilo de Jônatas Reis explora principalmente a combinação entre a música de concerto, o jazz e o folclore brasileiro e latino-americano. Seu “Trio Brasileiro nº 1 para flauta, clarinete e violoncelo”, escrito em 2023, revela uma coesa fusão entre os elementos da música de concerto tradicional e a música folclórica brasileira, especialmente a música nordestina.



O momento é de emoção pela estreia mundial da obra na capital. “E é intensificada por ter sido reconhecida no exterior, sendo uma das partituras semifinalistas no International Composition Competition Budapest Prize 2024”, afirma o compositor. Atualmente, a obra concorre à final da competição com o também inédito “Quinteto Brasileiro nº 1 para flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano”.

PROGRAMA

1) “Trio brasileiro nº 1 para flauta, clarinete e violoncelo”, de Jônatas Reis



• Alexandre Braga, flauta



• Alexandre Silva, clarinete



• Lucas Barros, violoncelo



2) “Oito peças para clarinete, viola e piano, op. 83”, de Bruch



• Jonatas Bueno, clarinete



• Gilberto Paganini, viola



• Ayumi Shigeta, piano



3) “Quarteto de cordas nº 8 em dó menor, op. 110”, de Shostakovich



• Gabriel Almeida, violino



• Wagner Oliveira, violino



• Mikhail Bugaev, viola



• Isaac Andrade, violoncelo

4) “Suíte popular brasileira”, de Julio Medaglia



• Cássia Lima, flauta



• Alexandre Barros, oboé



• Marcus Julius Lander, clarinete



• Adolfo Cabrerizo, fagote



• Alma Maria Liebrecht, trompa



FILARMÔNICA EM CÂMARA

Concerto nesta terça (22/4), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria da Sala Minas Gerais e no site. Ingressos para coro e terraço serão comercializados somente após a venda dos demais setores. Meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência, de acordo com a legislação.